Skogbrann i Telemark: – Brenner godt

Brannvesenet har rykket ut etter melding om brann i terreng i Drangedal i Telemark, melder 110-sentralen Sør-Øst på Twitter like før klokken 15.

– Vi har rekvirert et brannhelikopter for å hindre umiddelbar spredning. Det skal ikke være fare for spredning til bebyggelse og det brenner ikke i nærheten av toglinjen, sier operasjonsleder Inge Landsrud i 110-sentralen Sør-Øst til TV 2.

110-sentralen opplyser at brannområdet er bratt.

– Brannvesenet er fremme og har lokalisert brannen. Det brenner godt i anslagsvis 3-4 mål, skriver de på Twitter klokken 15.37.

Landsrud opplyser at de per nå ikke har behov for å tilkalle politiet for å bistå i hendelsen.