Fnøs av kritikken: – Jeg er sterk mentalt

OSLO (TV 2): Men Amor Layouni innrømmer at veien tilbake til storform har vært tøff.

Se Jerv-Vålerenga på TV 2 Play lørdag fra 19:55!

– Det er veldig kult å være Vålerenga-spiller om dagen, sier Layouni til TV 2.

Med målpoeng i samtlige av Vålerengas tre seiere i juli, har 29-åringen stått fram som en nøkkelspiller etter en katastrofal sesongstart for de kongeblå fra Oslo Øst.

Før de slo Kristiansund i starten av måneden lå Layouni og co. på kvalifiseringsplass i Eliteserien.

ANGREPSVÅPEN: Amor Layouni har bidratt med målpoeng i alle Vålerengas tre kamper denne måneden. Foto: Javad Parsa / NTB

Nå har Vålerenga klatret til åttendeplass. Med seier mot Jerv lørdag står klubben med full pott denne måneden.

Nytt mindset

– Vi setter sjansene våre og har blitt bedre. Nå går vi inn i kampene med en følelse av at vi kommer til å vinne. Alle har fått mer selvtillit, og det er viktig i fotball, sier Layouni.

– For egen del har det vært kult å få ut litt av det jeg vet bor i meg, fortsetter svensk-tunisieren.

Det er over ett og et halv år siden den tidligere Bodø/Glimt-spilleren returnerte til norsk fotball med store forventninger hengende over seg.

– Den første tiden var tøff. Jeg kom fra Egypt og hadde ikke spilt fotball på lenge. Jeg var tung i kroppen, og det tok tid før jeg kom i gang. Laget presterte heller ikke som ønsket. Det var tøft, gjentar han.

– Han var en viktig signering da vi hentet ham, for han er en klassisk ving som passer inn 4-3-3-formasjonen jeg vil bruke. Nå som han har blitt helt skadefri, har han fått ut potensialet vi vet bor i ham. Han er en veldig god spiller, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Påvirker ingenting

Han har måttet tåle mye kritikk fra både eksperter og supportere for prestasjonene sine siden han kom tilbake. I perioder har han også blitt henvist til benken.

– Det er klart man blir frustrert og sint når man ikke får spille, men jeg har bare måtte jobbe hardt, sier vingspilleren, som ikke lar seg affisere av kritikken:

– Det påvirker ingenting. Jeg er sterk mentalt, og tenker ikke på det. Jeg jobber bare hardt med å forsøke å spille den fotballen som jeg og laget ønsker, så får supportere og eksperter tenke hva de vil.