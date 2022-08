Ruud: – Jeg har det største potensialet, men gjør også de største feilene

– Vi kan vel være enig om at jeg har størst potensial, men jeg gjør også de største feilene.

Det sier Casper Ruud til TV 2. Samtidig som han sier det søker han en reaksjon fra to viktige brikker i teamet sitt. Pappa og trener Christian Ruud gliser mens sparringspartner og trener Joachim Bjerke ikke kan gjøre annet enn å bryte inn.

Diskusjonen som går er på hvem som er den beste i Team Ruud på golfbanen. Bjerke ligger på fysiobenken når intervjuet pågår og letter på overkroppen i det Ruud prater om temaet.

– Vi spilte en runde i Miami tidligere i år og hadde med en caddie. Da spurte pappa hvem av oss tre som hadde størst potensiale og da pekte han ut meg først, forteller Ruud videre og ler.

Da reiser Bjerke høyrehånda og roper ut «protest».

– Han caddien der kan ikke regnes som en troverdig kilde, sier så den tidligere norgesmesteren i tennis.

Hvem som faktisk er den beste golfspilleren av de tre ble ingen særlig kloke på. Men at golfen er noe som opptar mye tid for verdenssekseren i tennis er det ingen tvil om.

Det har imidlertid blitt mindre tid til golf i 2021 og 2022. Det kommer av den enkle grunn at Ruud stort sett har levert såpass godt på tennisbanen, slik at det ikke har blitt stort mye tid til å dyrke den andre hobbyen.

– Det er strengt tatt et positivt tegn, men det er dårlig for golfen. Jeg gjør for mange dumme feil. Nå sitter vi i et rom med de to jeg har spilt mest med, og de har slått meg litt for ofte de siste to årene. Jeg håper jeg kan snu den trenden når vi drar til USA hvor vi skal ha noen oppgjør.