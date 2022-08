Mina (28) er eneste kvinne på arbeidsplassen – nå tar bransjen grep

60 meter over bakken har Mina Farmen Bertheussen full kontroll over alt som skjer på byggeplassen.

Til tross for at det er under to år siden hun tok kranførerprøven, løfter hun materialer til flere tusen kilo med nøye presisjon.

– Det beste med jobben er kanskje utsikten, sier 28-åringen.

SOLOPPGANG: Utsikten fra krana er ofte ekstra fin tidlig om morgenen.

Hun er både ettertraktet og etterlengtet i byggebransjen. I flere år har dette vært Norges mest mannsdominerte bransje, men nå er noe i ferd med å skje.

– Det er gøy å se at vi blir flere kvinner. Det er utrolig viktig, sier Bertheussen.

Fra flyvertinne til kranfører

Det var ikke kranfører Bertheussen egentlig skulle bli. Før pandemien jobbet hun som flyvertinne og hadde nesten ingen kunnskap om byggeplasser eller tårnkraner.

– Jeg ble nødt til å tenke helt nytt da jeg ble permittert på grunn av korona, sier Bertheussen.

Hun hadde lyst til å finne en stabil jobb med god inntekt som ikke krevde flere års utdanning.

– Pappa jobber i byggebransjen, så jeg spurte han om det var noen jobber der som kunne passet for meg, sier Bertheussen.

FAMILIE PÅ JOBB: Bertheussen har vært innom flere byggeplasser, og jobbet en periode samme sted som faren. Foto: Privat

Ettersom hun allerede var godt vant i høyden, bestemte hun seg for å prøve kranføreryrket.

– Første gang jeg klatret opp syntes jeg det var ganske skummelt. Det tok likevel ikke så lang tid før man ble vant til det, og nå tenker jeg ikke over høyden en gang, sier Bertheussen.

Ensomt i damegarderoben

For tiden jobber Bertheussen på Bekkestua, der hun styrer en tårnkran på 60 meter. Til tross for at det jobber flere titalls personer på byggeplassen, er hun den eneste kvinnen.

– Jeg har hvert fall aldri sett noen andre i damegarderoben, sier Bertheussen.

Det å være den eneste kvinnen på jobb er derimot ikke noe problem.

ENESTE KVINNE: Bertheussen håper hun kan få flere kvinnelige kollegaer i fremtiden, Foto: Privat

– Jeg har ikke møtt noen fordommer, og de aller fleste er veldig glade for å få inn flere kvinner. Så det er ikke noe å være redd for, sier Bertheussen.

Ble TikTok-kjendis

Kort tid etter at hun begynte som kranfører, begynte hun også å legge ut bilder og videoer fra arbeidshverdagen på sosiale medier.

Nå har TikTok-kontoen Dama i Krana fått over 50.000 følgere, og flere av videoene er sett over en halv million ganger.

– Jeg håper at det kan være med på å inspirere andre kvinner til å gå inn i byggebransjen, sier Bertheussen.

POPULÆR: Tiktok-kontoen har gradvis vokst seg større. Foto: Skjermdump / TikTok

Flere av dem som har tatt kontakt og kommentert på videoene er kvinner som er nysgjerrige på om byggebransjen kan være noe for dem.

– Jeg tenker at det bare er å kjøre på. Det er ingenting som stopper oss fra å gjøre denne typen jobb, sier Bertheussen.

Nedslående tall

Bygg- og anleggsanalysen for 2021 har både nedslående og oppløftende tall om kjønnsbalansen i bransjen.

Andelen kvinnelige sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen er bare 9,7 prosent, mens det i resten av norsk næringsliv ligger på 48,3 prosent.

I rapporten kommer det frem at kvinneandelen i bransjen økte frem mot 2016, men at den etter det har avtatt.

Likevel ser man nå indikasjoner på at det blir flere kvinner i bransjen. Andelen kvinnelige lærlinger øker, og flere bedrifter har nå målrettede kampanjer for å rekruttere kvinner.

Ansatte fire kvinner

I bedriften der Bertheussen jobber har de totalt åtte kvinnelige kranførere. Bare det siste året har de ansatt fire kvinner.

– Dette er dyktige folk, som er veldig etterspurt på arbeidsplasser, sier Chris Andre Vadseth, daglig leder i Kranfører As.

REKRUTTERER KVINNER: I firmaet Kranfører As har de tatt flere grep for å rekruttere flere kvinner. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han synes det er viktig å få flere kvinner inn i bransjen.

– Det er viktig å ha et mangfold. Vi ser at miljøet på arbeidsplassen blir bedre med en gang det kommer inn en kvinne, sier Vadseth.

I tillegg understreker han at de fleste kvinner gjør en svært god jobb.

– De er ofte litt roligere i kjøringa, så det blir mer stabilt, sier Vadseth.

Nå er målet å få enda flere kvinner inn i bedriften.

– Nå har vi åtte jenter, så det er rundt 10 prosent av alle ansatte. Målet er å øke til 20 prosent innen nyåret, sier Vadseth.