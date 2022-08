Advarer mot å gå i fella

Svenskegrensen har nå vært åpen en stund, og det meste er tilbake til normalen. Til tross for at prisene øker i Norge, viser nye tall fra DNB en kanskje noe overraskende nedgang i harryhandelen.

Over 20 prosent nedgang

I første halvdel av 2022 har nordmenn dratt kortet for litt over 3,9 milliarder kroner på dagstur til Sverige. Dette er én milliard mindre enn i tilsvarende periode i 2019.

Hittil i år er antall unike kunder som har grensehandlet 23 prosent under samme periode i 2019. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I første halvår i år var det 28 prosent færre dagsturer sammenlignet med samme periode i 2019, og kortbruken lå 21 prosent lavere. Hittil i år er antall unike kunder som har grensehandlet 23 prosent under samme periode i 2019.

Noe av grunnen til nedgangen skyldes at svenskegrensen var stengt på nyåret. Ser man derimot på andre kvartal i 2022, etter at grensen var åpnet igjen, lå antall dagsturer fortsatt 21 prosent under samme periode i 2019, og kortbruken lå 14 prosent under.

Tror på rekord i 2023

Ine Oftedahl er direktør for datatransformasjon i DNB. Hun tror de høye drivstoffprisene har en påvirkning på harryhandelen, og at veien tilbake til normalen er seig.

– Vi har sagt tidligere at vi tror på rekord i 2023. Nå bruker vi ekstremt mye penger på tjenester som var stengt under pandemien, som restaurant og uteliv, så harryhandel av spesielt mat og drikke ser ut til å nedprioriteres enn så lenge, sier Oftedahl.

ADVARER: Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB ber deg tenke nøye gjennom om harryturen faktisk lønner seg fremover. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Ser seg blind

Med høyere priser i Norge er det kanskje lett å tenke at det blir mer å spare på å ta storhandelen på andre siden av grensen. Oftedahl advarer om at det ikke er tilfellet.

– Prisene skal opp i Sverige også, så det vil ikke lønne seg mer enn før. Men man kan jo føle at det lønner seg, og ser seg litt blind på at prisene stiger i Norge, sier Oftedahl.

Hun peker på at kvoten er endret, og at økte drivstoffpriser vil påvirke regnestykket betydelig. Derfor oppfordrer hun de som vurderer å dra over grensen for å spare penger til å sette opp et totalregnestykke og se om det faktisk lønner seg.

Ikke overrasket

Senterleder på Nordby Shopping Center på Svinesund, Ståle Løvheim, er ikke overrasket over nedgangen. Han peker på at grensen var stengt de første 6 ukene i år.

– Hvis vi tar bort de seks ukene, ligger vi ti prosent bak sammenlignet med 2019. Sett med en prisstigning på de årene er vi kanskje tyve prosent bak, sier Løvheim.

HÅPEFULL: Ståle Løvheim, sentersjef på Nordby, håper grensehandelen er tilbake for fullt innen jul. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/NB

Håper på normalen innen jul

Med mange faktorer som kan påvirke handelen, syns han det er vanskelig å spå hvorvidt nedgangen vil vare.

– Det er forferdelig dyrt å kjøre. Folk har kanskje dårligere råd og må begynne å prioritere. Så har vi krigssituasjonen som gjør at folk kanskje sitter mye stille i båten.

Senterlederen er godt fornøyd med årets status etter to år med pandemi. Han håper at julehandelen i år vil bli på høyde med den i 2019.

– Det er vanskelig å slå fast noe, men prisstigningen i Norge vil nok være med på å dytte handelen tilbake til vår normal. Vi er bare kjempeglade for at situasjonen er normal på grensen igjen og at folk kan bevege seg frem og tilbake, så får vi bare leve med situasjonen slik den er, sier Løvheim.