Ny tyveritrend: – Kan skje i løpet av sekunder

Tooryalai Ahmadzei, politibetjent i Nettpatruljen, forteller at det er er flere tiltak man kan gjøre for å begrense muligheten for tyverier:

Samarbeid med naboer om å sjekke inn hos hverandre





Installer lys/kamera ved for eksempel garasje eller verdifulle gjenstander





Ta med verdifulle gjenstander som nettbrett og mobil inn, ikke la noe ligge igjen ute





Ha sterke koder/passord på nettbrett og mobiler





Ha på sporing på de gjenstandene som tillater det