Russiske mødre slåss for å få vite hvor sønnene deres har blitt av

Det er fem måneder siden Vladimir Putin sendte styrker inn i Ukraina. Fem måneder siden 19 år gamle Kyrill Chistayakov dro over grensen med troppen sin, og fire måneder siden han sist hadde kontakt med sin mor.

SOLDAT: Kyrill (19) har vært savnet siden mars. Moren krever svar fra russiske myndigheter. Foto: Sky News.

Ingen vet hvor mange russiske soldater som er drept eller tatt til fange i Ukraina. Ofte får ikke familiene hjemme vite noe om skjebnen til sine kjære.

– Familiene får ikke vite hvor de forsvant eller omstendighetene rundt forsvinningen, sier Valentina Melnikova, som driver en støtteorganisasjon for russiske soldat-mødre, til Sky News i Moskva.

Russiske myndigheter ønsker ikke oppmerksomhet rundt tapstall og sørgende familier. Det kan påvirke folkeopinionen om det de i Russland kaller «den militære spesialoperasjonen» i Ukraina.

– Ingen hører oss

Kyrills mor, Irina Chistayakova (44), har blitt advart mot å stå offentlig fram med sin historie. Det er ikke risikofritt, og hun er forsiktig med å kritisere offisiell politikk. Men hun er så fortvilt at hun ikke føler hun har noe mer å tape.

– Ingen hører oss og ingen vil lytte til oss, sier hun til Sky News.

– Jeg orker ikke mer. Jeg er 44 år gammel og er allerede som en gammel kvinne, gråter hun.

Sønnen forsvant for fire måneder siden. Hun viser fram et bilde av den smilende 19-åringen. Hun er rasende på myndighetene som sendte sønnen til en krig han ikke visste noe om.

– Hvorfor var min sønn der? Han hadde verneplikt og hadde vært tre måneder i militæret, sier hun.

– Ville forsvare Russland

Moren vet ikke om sønnen signerte kontrakt med militæret før han reiste. Mange unge gutter fra fattige landsdeler signerer fordi det er den eneste måten å tjene penger på.

– Han ville bli soldat fordi han ville forsvare hjemlandet sitt. Nå ser det ut som de ble sendt for å gjøre Donetsk og Luhansk selvstendige stater.

– Min sønn ble savnet i Kharkiv-regionen, så fortell meg, hvorfor var han der? hikster Irina.

En anonym kvinne Sky News snakker med sier at disse kontraktene burde være ulovlige da de unge guttene ikke aner hva de begir seg ut på. Selv er hun overbevist om at hennes 20 år gamle sønn er drept.

Krever svar

Irina har reist til Moskva sammen med flere kvinner som ikke har hørt noe fra sine sønner eller ektemenn etter de dro til Ukraina. De skal levere en liste med navn til myndighetene og krever svar.

Så langt har de ikke fått bekreftet om sønnene er drept i kamp, eller om de er tatt til fange. Navnet dukker ikke opp på noen offentlige lister.

Håpet er at deres kjære fremdeles er i live, men sitter i fangenskap i Ukraina. I så fall kan de føres opp på lister over soldater som skal utveksles i fangeutvekslinger.

– Be meg komme til Ukraina. La meg gå gjennom fangeleirene for å lete etter min sønn. Da vil jeg roe meg ned, sier Irina.

– Sendes rett til fronten

Ifølge avisen Moscow Times sendes unge russere til fronten i Ukraina etter bare én til to ukers trening.

Organisasjonen Citizen Army Law opplyser til avisen at de jevnlig får meldinger fra foreldre som sier at barna deres har endt opp ved fronten i Ukraina bare én uke etter at de ble innkalt.

En 31 år gammel russer, som ønsker å være anonym, sier at han kun fikk fem dager med trening før han ble overført til Ukraina og ble satt inn i kampene mot ukrainske regjeringssoldater.

– Det var en soldat i kompaniet vårt som ikke visste hvordan et maskingevær fungerer. Så jeg lærte ham å skru det fra hverandre og sammen. Jeg ville ikke vært ved siden av ham i kamp. Hvordan kan du kjempe på den måten? sier han til Moscow Times.

Over 15.000 drepte

Etterretningstjenestene i USA og Storbritannia anslår at over 15.000 russiske soldater er drept i Ukraina, og hevder dette er et forsiktig anslag. I tillegg kan tre ganger så mange være såret, og mange er tatt som krigsfanger.

Russiske myndigheter har ikke offentliggjort dødstall siden mars. Da erkjente de at 1351 russiske soldater var drept.