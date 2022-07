Torsdag kveld skal Molde, Lillestrøm og Viking alle i aksjon i returkampen i 2. kvalifiseringsrunde i Europa Conference League.

Der er det vinn eller forsvinn.

Mens Molde vant 4-1 mot svenske Elfsborg og Lillestrøm 1-0 mot finske JFK i sin første kvalifiseringskamp, spilte Viking uavgjort mot Sparta Praha fra Tsjekkia.

– Det er ingenting som er bedre enn å gjøre seg klar for den europeiske fotballscenen, sier Eirik Bjørnø, administrerende direktør i Viking fotballklubb.

– Hva betyr det for klubben?

– Vi får testet de unge spillerne på et internasjonalt nivå. Så gir det muligheten til å teste hvordan laget og klubbdriften står mot lag der ute.

JUBLER OVER SUKSESS: Vikings Veton Berisha sammen med daglig leder i Viking Eirik Bjørnø. Foto: Carina Johansen / NTB

Han legger til at de økonomiske pengesummene de mottar også er viktig for klubben.

Ifølge Uefa (det internasjonale fotballforbundet) mottar klubbene som deltar i europakvalifisering 100.000 euro (omtrent 997.000 kroner) per runde de kvalifiserer seg videre fra.

Klubbene mottar også en bestemt sum på bakgrunn av hvor langt lagene kommer før de eventuelt ryker ut av kvalifiseringen:

Dette kan klubbene tjene i Uefa Conference League Første runde: Omtrent 1,5 millioner kroner





Omtrent 1,5 millioner kroner Andre runde: Omtrent 3,6 millioner kroner





Omtrent 3,6 millioner kroner Tredje runde: Omtrent 5,6 millioner kroner





Omtrent 5,6 millioner kroner Fjerde runde: Omtrent 7,7 millioner kroner





Omtrent 7,7 millioner kroner Sluttspillrunde: Omtrent 7,5 millioner kroner





Omtrent 7,5 millioner kroner Gruppespill: Omtrent 30 millioner kroner



Kilde: Uefa

Det betyr at Molde, Lillestrøm og Viking allerede er sikret rett under 4 millioner kroner. Går de videre i kveld øker pengepotten for de norske klubbene.

Det gleder Ole Erik Stavrum, administrerende direktør i Molde.

– Det kan bli en betydelig andel av inntekten til klubben.

Men han understreker at det sportslige ambisjonene er det viktigste.

– Vi legger mye ressurser og tanker i europacupen hvert år. Vi får en god matching der spillerne får møte topplag på et internasjonalt nivå. Det er viktig for oss for å utvikle spillere, sier Stavrum.

– Det er den store frykten. Vi har hele tiden en frykt for at store klubber skal kjøpe spillerne våre, men vi er en klubb som ønsker å selge.

David Datro Fofana er en av Molde-spillerne som herjet mot Elfsborg i den første kampen. Selv har han uttalt at han er usikker på hvor lenge han blir i Molde.

– Til en hver tid er vi opptatt av å ha det beste laget, men vi må ta en vurdering på hva vi gjør når de rette klubbene dukker opp.

ATTRAKTIV KLUBB: Moldes direktør Ole Erik Stavrum (th) under kvalifiseringskampen til Europa Conference League i fotball mellom Molde og Elfsborg på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Mohamed Elyonoussi, Erling Braut Haaland, Marcus Holmgren Pedersen, Fredrik Aursnes og Eirik Hestad er blant flere tidligere Molde-spillere som ble solgt til utlandet etter stor suksess i europacupen.

Bjørnø i Viking ser en sammenheng mellom store spillersalg og europaspill.

– Hva sier markedet av mulige kjøpende klubber? Det er en evig diskusjon. Man ser at spillerne som har gjort det godt i Europa får mer for spillerne sine, sier han.

– Med en gang spillerne leverer der, er de mer verdt. Det er man avhengig av.

PS! Går de norske lagene videre, møter Molde enten Kairat (Kasakhstan) eller Kisvarda (Ungarn).

For Viking venter eventuelt Motherwell (Skottland) eller Sligo Rovers (Irland).

Lillestrøm kan møte Royal Antwerpen (Belgia) eller FC Drita (Kosovo).

Alle tre lagene starter i så fall med hjemmekamp. 3. kvalifiseringsrunde spilles 4. og 11. august, før play-off er 18. og 25. august.