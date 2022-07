Mangel på bakkemannskap på europeiske flyplasser rammer norske reisende. Norwegian får kritikk for manglende oppfølging.

En varslet bemanningskrise gjør at europeiske flyplasser fylles opp med bagasje på avveie i det som er luftfartens travleste sesong: Sommeren.

Årsaken er at bakkemannskapene tilknyttet lufthavnene har slitt med å bemanne opp igjen i møte med den raskt økende trafikken.

Utfordringene, som er størst på de store internasjonale flyplassene, forplanter seg også i Norge. Avinor erfarer at problemet er større på norske flyplasser nå enn tidligere år.

Oslo lufthavn er landets hovedflyplass, den som forbinder Norge mest med flyvninger til utlandet

– Dermed er det naturlig at det da er Oslo lufthavn som er hardest rammet av utfordringene med forsinket og mistet bagasje inn til Norge, sier pressekontakt i Avinor, Øystein Løwer, til TV 2.

AVINOR: Senior kommunikasjonsrådgiver Øystein Løwer hos Avinor. Foto: Avinor / Pressefoto

Men også flyplassene i Trondheim, Bergen og Stavanger merker en større pågang.

Venninneparet Astrid Odland Barland og Tina Malen Andersen er blant dem er rammet av bagasjekaos i sommer. De reiste med Norwegian fra Keflavik lufthavn, Island, til Oslo lufthavn 14. juli etter en ferietur. Men ved hjemkomsten var bagasjen ikke å se på rullebåndet.

De savner enda kofferten med turutstyr til 35.000 kroner. Men i Norwegian sitt system står bagasjen som levert til Barland.

Astrid Odland Barland reagerer kraftig på Norwegian sin behandling av kunder som får bagasjen sin på avveie. Foto: Privat

– Bagasjen min er i et «limbo»

Etter to uker er kofferten fortsatt ikke på plass. Det får venninnene til å reagere kraftig, og sier flyselskapet ikke svarer på e-poster eller på telefonen.

– Nå vet jeg ikke om de leter etter bagasjen, eller om de har sagt seg ferdig med det, sier Barland til TV 2:

– Hadde jeg fått vite at bagasjen kom om fem uker, hadde det vært greit, men nå føles det ut som at bagasjen min er i et «limbo».

Hun viser til at Norwegian har stengt sin kundeservice for forsinket eller skadet bagasje.

TV 2 har prøvd å nå gjennom på denne telefonlinjen, hvor en robotstemme opplyser:

«På grunn av kapasitetsbegrensninger på enkelte europeiske flyplasser opplever vi for øyeblikket mange henvendelser. Vi setter derfor inn alle tilgjengelige ressurser for å lokalisere bagasje, og av den grunn har vi ikke mulighet til å besvare på telefonsamtaler.»

Flyselskapet henviser videre til egen hjemmeside for mer informasjon.

VENTETID: Det kan ta mange dager før du ser igjen koffertene om du blir rammet av flykaoset i Europa. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Melder bagasjen levert

Barland fikk tidligere beskjed om at kofferten var lokalisert av Norwegian, og sendt med transportselskapet «A til B» til hennes adresse i Grimstad 21. juli.

Transportselskapet sier derimot til Barland at de aldri hentet bagasjen, og forklarte det med at de ikke gikk med på å frakte bagasjen til Grimstad.

– Jeg har forgjeves prøvd å ta kontakt for å endre dette, men ingen svarer eller kan hjelpe.

KAOS: Store forsinkelser på flyplasser rundt om i Europa har ført til bagasjekaos på Flesland. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

I en e-post fra Norwegian til Barland opplyser de at «volumene våre har dessverre vært mye høyere enn vanlig, men vi kan se at bagasjen allerede er levert til deg. Hvis du fortsatt mangler bagasjen, vennligst svar, så vil vi undersøke nærmere».

I en ny mail avviser Barland at bagasjen er levert, men fikk ikke svar fra Norwegian på dette.

Flyselskapet sier til TV 2 at manglende oppfølging i Barlands sak skyldtes «systemsvikt», men hevder at systemet nå er «oppe og går». De ønsker ikke å svare på hvorfor telefonlinjen for savnet bagasje er nede.

– Bagasjen til Barland er lokalisert på Gardermoen og er sendt for utkjøring. Kunden vil få kofferten levert på døra i løpet av dagen. Vi beklager at dette har tatt mer tid enn normalt, skriver pressekontakt Eline Hyggen Skari hos Norwegian i en e-post til TV 2 onsdag formiddag.

Flere norske flyhavner opplever en økning i bagasje som må ettersendes. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En tredobling av bagasje-saker

TV 2 har vært i kontakt med flere norske flyselskaper om hvorvidt de opplever økt omfang av savnet bagasje i sommer.

Widerøe sier de opplevde en markant økning i månedsskiftet mai/juni, med en tredobling i antall passasjerer som ikke finner bagasjen sin innen fem dager. I juni var det 256 savnet, mot 70 i mai.

Både SAS, som var rammet av en historisk streik, og Norwegian bekrefter en økning i antall melding om savnet bagasje, men vil ikke svare på spørsmål om hvor stor økningen har vært. Nyoppstartede Flyr sier økningen har vært solid.

Norwegian sier de den siste uken har satt inn ekstra ressurser på Oslo lufthavn for å håndtere savnet bagasje.

EUROPA: Hauger med bagasje på Kastruo Lufthavn, København. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Kaoset i Europa

Under pandemien gikk det nesten ikke fly, og globalt mistet omkring 2,3 millioner jobben innen luftfart, ifølge Air Transport Action Group, som påpeker at bakkemannskap og sikkerhetspersonell var hardest rammet.

Etter pandemien har mange flyplasser og selskaper slitt med å oppbemanne. Bare på Paris Charles de Gaulle og Orly flyplass, hvor det nå streikes, er det totalt 4000 ledige stillinger, opplyste Air France-KLM til Reuters.

– Koronapandemien har vært utfordrende for luftfarten i Europa. Mange har slitt med å rekruttere nye ansatte, og derfor ikke lyktes i å ha den nødvendige kapasiteten i systemet, sier Løwer.