Fredag starter en turnering i den saudiarabisk-finansierte golfsatsingen LIV Tour på Donald Trumps golfklubb i New Jersey.

Dette går ikke upåaktet hen.

Både det nasjonale presseforbundet i USA og etterlatte etter 11. september-terroren i 2001 kommer med knallharde uttalelser.

LIV har lokket til seg PGA-stjerner med skyhøy betaling, men kritiseres for å være en «sportsvasking» av Saudi-Arabias menneskerettighetshistorikk og drapet på Washington Post-kommentatoren Jamal Kashoggi.

«Vi ber alle amerikanere om å se på dette usmakelige forsøket på å minimere det grusomme drapet på Kashoggi for det dette er – et forsøk på å feie et brutalt, statsstøttet drap under teppet», sier president Jen Judson i National Press Club og president Gil Klein i National Press Clubs journalistikkinstitutt i en felles pressemelding.

«At turneringen arrangeres på en bane som eies av tidligere president Donald Trump gjør dette enda mer avskyelig, om mulig», fortsetter de.

TRUMPS GOLFKLUBB: Fredag starter LIV Tour-turneringen i Bedminster i New Jersey. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

«Respektløst»

Presseforbund-toppene skriver videre at Trump «skrøt av å ha utsatt offentliggjøringen av den amerikanske rapporten som konkluderte med at kronprinsen i Saudi-Arabia trolig var involvert i planleggingen og godkjennelsen av drapet på Kashoggi».

«Og turneringen på Trump-banen minner oss på hvordan Saudi-Arabia finner anledninger til å berike Trump og hans familie – inkludert to milliarder til hans svigersønn», skriver de, med henvisning til at et fond ledet av kronprins Mohammed bin Salman har investert to milliarder dollar i Jared Kushners firma.

Lederen i organisasjonen 9/11 Families United, Terry Strada, oppfordrer Trump til å avlyse arrangementet.

– For oss føles ikke 11. september som 20 år. Det føles som nå. 20 år senere er jeg forskrekket over å stå her og snakke om profesjonelle golfspilleres støtende og respektløse og smertelige deltakelse i sportsvasking, sier Strada ifølge CBS News.

Hun mistet ektemannen sin i terrorangrepet på USA 11. september 2001.

– Dette er et multimilliardstunt kjøpt og betalt av kongeriket Saudi-Arabia, legger hun til.

At det er store penger involvert i LIV Tour-satsingen, er det liten tvil om. Den tidligere NBA-stjernen Charles Barkley, som nå gjør suksess som TV-ekspert, forteller i et intervju med Dan Patrick Show at han har hatt samtaler med LIVs golfsjef Greg Norman.

– En eller annen sa at Phil Mickelson fikk 200 millioner dollar. Du tar de pengene. Noen sa at Dustin Johnson fikk 150 millioner, og at Bryson (DeChambeau) og Brooks (Koepka) får 150 millioner for å spille golf 15 ganger i året. Jeg har ingen problemer med at de tar de pengene. Hvis de tilbyr meg noen vilt, kommer jeg også til å gjøre det, sa Barkley.

– Han er et null

15 av de 19 personene som var involvert i terrorangrepet var saudiarabiske statsborgere, og de etterlatte sier at en FBI-rapport viser at Saudi-Arabia støttet dem.

Under et kort intervju med en håndfull reportere torsdag, fikk Trump spørsmål om Saudi-Arabia og 11. september.

– Ingen har enda kommet til bunns i 9/11, dessverre. Det burde de, svarte Trump.

Saudi-Arabia har hele tiden nektet for å ha hatt tilknytning til terrorangrepet.

– Enhver president siden 11. september 2001 har unnlatt å holde kongeriket ansvarlig for sin rolle i angrepene, og vi mener at de bør holdes ansvarlig for å drepe våre kjære og skade utallige andre, sier en annen av de etterlatte, Matthew Bocchi, som mistet faren sin den gang.

Trump slipper heller ikke unna kritikk fra de etterlatte.

– Vi er veldig skuffet over ham. Vi liker det ikke. Han burde vite bedre. Men han er egentlig ikke problemet. Han er ikke lenger president. Han er et null, etter min mening, på grunn av måten han behandler oss på, sier Strada.

Hun ønsker i stedet å få et møte med USAs nåværende president, Joe Biden.

KRENKET: Terry Strada mener at Trump aldri burde ha tatt imot LIV Tour på sin golfbane. Foto: Aaron Schwartz / STELLA Pictures / ddp / abaca press

Saudi-Arabia sier i en kommentar til CNN at de har sympati med de etterlatte.

«Som vi har sagt hele tiden, har disse familiene vår dypeste sympati. Selv om alle kanskje ikke er enige, tror vi at golf er en positiv kraft verden rundt».

Hovland deltar ikke

Den norske golfstjernen Viktor Hovland har ingen intensjon om å delta på «LIV Tour».

– Jeg har ingen interesse av å spille for folkene der borte, men samtidig er det ikke slik at de er «bad boys» og vi er «good guys». Det er nok litt mer nyansert enn det, sier Hovland.

Han utdyper:

– PGA-touren har mye business i Kina, det er tydeligvis helt greit. Og mange av sponsorene i PGA-touren investerer mye penger i Saudi-Arabia. Det er penger som ender hos spillerne, sier Hovland.