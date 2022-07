Lil Wayne hyller avdød politimann

Tidligere denne uka hyllet Lil Wayne (39) den avdøde politibetjenten Robert Hoobler, som han omtalte som «onkel Bob» etter at han reddet rapperens liv etter et selvmordsforsøk i en alder av 12.

– Alt skjer for en grunn. Jeg var på vei til å dø, da jeg møtte deg på akkurat dette stedet. Du nektet å la meg dø, skriver rapperen under et bilde han har lagt ut av Hoobler på Instagram mandag.

– Alt som ikke skjer, skjer ikke av en grunn. Den grunnen er deg og tro. Hvil i fred, onkel Bob. Tante Kathie har ventet på deg. Jeg vil elske og savne dere begge og leve for oss alle, avslutter han innlegget.

Reddet livet til Lil Wayne

Ifølge The New Orleans Advocate ble Hoobler funnet død i sitt eget hjem i Old Jefferson, Los Angeles. Han ble 65 år gammel. Hans barnebarn Daniel Nelson forteller at han led av diabetes og langvarige helseproblemer som stammet fra en bilulykke, som til slutt førte til at begge bena hans ble amputert.

Hooblers tidligere kollega, David Lapene, sier at Lil Waynes historie om at Hoobler reddet livet hans for nesten 30 år siden er «en av de beste historiene som skildrer Hoobler som person».

I august i fjor åpnet Lil Wayne, hvis ekte navn er Dwayne Michael Carter Jr., opp om sine psykiske helseproblemer og det tidligere selvmordsforsøket i et intervju med tidligere NFL-spiller Emmanuel Acho (31).

GRAMMY-VINNER: Lil Wayne har mottatt hele fem Grammy Awards for sitt arbeid. Her avbildet i 2009. Foto: Mark J. Terrill/AP

Da fortalte han at han som 12-åring i 1994 hadde funnet morens pistol og skutt seg selv i brystet, da han plutselig hørte politiet banke på inngangsdøren.

– Politiet så meg, men bare hoppet over meg og gikk gjennom huset, før de ropte: «Jeg fant narkotikaen! Jeg fant pistolen!». Så kom en fyr som het Onkel Bob. Da han så meg, nektet han å tråkke over meg, fortalte Wayne om den avdøde politimannen.

– Jeg gir faen i narkotikaen, ser du ikke barnet?

Hoobler skal i utgangspunktet ikke ha vært på jobb den dagen, men dro til leiligheten likevel da han hørte over politiradioen at det var en ung gutt som led av et selvpåført skuddsår.

– En av dem ropte: «Jeg har narkotikaen!», og det var da det klikket for ham. Han ropte tilbake: «Jeg gir faen i narkotikaen, ser du ikke barnet på gulvet?!». Det var da de andre betjentene kom ut av det andre rommet og beklagde seg, og sa at de hadde ringt ambulansen.

Hoobler plukket opp den unge gutten og sa at han ikke skulle dø i armene hans.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon

116 123 (døgnåpent) Kirkens SOS

22 40 00 40 (døgnåpent)

Kors På Halsen

800 333 21 (hverdager 14-22)



Legevakt

116 117 Akutt hjelp

113

– Han fikk meg til sykehuset og sørget for at jeg hadde det bra. Jeg møtte ham noen år senere, men da sa han at han ikke ville ha noe. Han ville bare si at han var glad for at han reddet et liv som betydde noe, avsluttet Wayne.

Den amerikanske rapperen Lil Wayne debuterte som rapper allerede i 1995, og har blitt beskrevet som en av de mest innflytelsesrike hiphop-artistene gjennom tidene.

39-åringen har vunnet fem Grammy Awards, og er kjent for sanger som «A Milli», «Lollipop» og «Love Me».