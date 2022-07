To deltakere måtte reise hjem – disse er klare for finalen

Jonas Lihaug og Benjamin Silseth røk ut av TV 2-programmet Gi labb like før finalen.

Det sto om finaleplassene i søndagens episode av TV2s underholdningsprogram Gi labb, og to av de fem gjenværende deltakerne måtte reise hjem.

– Dette er den vanskeligste løypa til nå, sier Youtuber Mina Jacobsen (21) i programmet.

Hver uke øker vanskelighetsgraden og denne uken var det et nytt elementet som var utfordrende for flere av deltakerne. Nemlig et hjul.

Avgjørende konkurranse

Da konkurransen startet gikk det ikke helt som planlagt for flere av deltakerne.

Mina Jacobsen og tidligere Frp-partileder Siv Jensen (52) valgte begge å bytte inn hvert sitt gullbein fra tidligere seire slik at de fikk en ny sjanse.

NRK-profil Jonas Lihaug (31) brukte sitt gullbein i forrige uke og hadde derfor ikke denne muligheten nå.

Psykolog og TV-profil Benjamin Silseth (30) innrømmet at «det ble mye surr» i løypen, men han valgte og stole på at tiden skulle holde.

– Vi valgte å ikke bruke gullbeinet fordi vi allerede hadde gått én runde. Bjarne har ikke det lengste oppmerksomhets-spennet, så sannsynligheten for at vi hadde gjort det bedre i en ny runde var ganske liten, sier Benjamin Silseth til TV 2.

For medie-profilen Siri Kristiansen (43) derimot, beholdt hun roen gjennom løypen og ble ukens vinner.

VANT: Siri Kristiansen vant ukens konkurranse og er videre til finalen i Gi labb.

Måtte reise hjem

Jacobsen og Jensen gjorde begge en bedre gjennomføring med sin andre sjanse og derfor ble det Silseth og Lihaug som måtte forlate programmet rett før finalen.

RØK UT: Jonas Lihaug og Otto måtte forlate Gi labb etter ukens konkurranse. RØK UT: Benjamin Silseth og Bjarne måtte også reise hjem rett før finalen.

– Det var kanskje dumt i ettertid, men jeg trodde heller aldri at vi skulle få til så mye som vi har gjort, så det er en seier for oss, forteller Silseth. Han fortsetter:

– Det er alltid leit å måtte ryke i en konkurranse, men Bjarne har vært en stjerne i opplegget og kost seg så mye, og det tar vi med oss hjem. Han og jeg ga det vi hadde, og da kan vi ryke med hevet hode.

Også Lihaug går ut med et smil.

– Det er selvsagt bittert å ryke rett før finalen, men på den andre siden er Otto en ung hund som blir veldig preget av alle inntrykkene på konkurransedagene. Så at Otto skal få slappe av og se på konkurransen på TV fremfor for å konkurrere, tror jeg blir fint for han, sier Lihaug.

Han ser på deltakelsen i Gi labb som en fin opplevelse.

– Gi Labb har vært en gave. Både Otto og jeg har lært så mye nyttig og opplevd så mye fint. Og på andre siden av opplevelsen står vi nok hverandre enda nærere. Uansett når og hvordan vi røyk, står jeg fremdeles fast ved at Otto er best. I hvert fall raskest.

Silseth understreker også deltakelsen som positiv.

– Det har vært utrolig gøy å være med, og vi har lært så mye. Bjarne har fått masse ut av å være med, og vi har jo fått et enda tettere bånd. Jeg tror mye av det vi har lært blir med videre. Bjarne elsker å leke, så målet er å fortsette med det - det er jo først og fremst for hans del at vi ble med i programmet.

Tidligere i år ble det kjent at Bjarne har fått kreft. Nå kan Silseth avsløre at hunden har det fint.

– Han er operert og på bedringens vei, men han har et lite sår som bruker tid på å gro fordi det er rett over kneet, men sånn er det. Det viktige er at han følges opp og blir frisk igjen, slik at han kan leke og nyte livet videre, avslutter Silseth til TV 2.

Klare for finale

Neste uke er det klart for å kåre en vinner i TV 2-programmet, som ledes av Morten Hegseth. Nå skal finalistene trene mye før den avgjørende konkurransen. I finalen står det mellom disse:

FINALIST: Mina Jacobsen med My (1). FINALIST: Siv Jensen med Karma (1). FINALIST: Siri Kristiansen med Bowie (4).

Se Gi labb på TV 2 og TV 2 Play søndager.