Dette tror eksperten er Trumps plan

Trump må overbevise republikanske velgere for å ha håp om å kunne stille som presidentkandidat. Nattens tale viser et klart grep, forteller USA-kommentator.

Tirsdag kveld holdt Donald Trump sin første tale i Washington D.C siden hans presidentperiode var over i 2021. Det var under et møte med tenketanken America First Policy Institute.

Etter talen meldte Washington Post at Trump etterforskes av justisdepartementet.

– Jeg vil si at jeg stilte den første gangen og vant. Så stilte jeg en andre gang og gjorde det mye bedre. Vi fikk millioner av stemmer, sa han fra telerstolen.

Så hintet Trump om at han kanskje vil stille til valg igjen.

– Vi må kanskje gjøre det igjen, sa Trump.

USA-kommentator Henrik Heldahl, som er kommentator hos amerikanskpolitikk.no og journalist i Nettavisen, mener at Trump ikke imponerte i talen.

– Han hadde veldig lavt energinivå. Vi har ikke sett han på denne måten på en lang stund. Han brukte også store deler av talen på å klage over hvor synd det var på han, forteller han.

KOMMENTATOR: USA-kommentator og journalist Henrik Heldahl Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var ikke nevneverdig imponerende, legger han til.

– Må finne narrativ

Trump brukte mye tid på å snakke om politiske saker, og spesielt lov og orden.

Eks-presidenten snakket om at byene er vanstyrt og står for fall.

Hjemløshet og kriminalitet ødelegger byene, og det er demokratene sin skyld, hevdet han fra talerstolen i Washington D.C.

Han snakket om at han ønsker titusener av nye politifolk, stengte grenser, og dødsstraff for narkomane.

– Landet går til helvete, sa den tidligere presidenten.

Heldahl tror det å bruke mye tid på politiske saker, er en del av Trumps plan mot å stille som presidentkandidat i valget i 2024.

– Trump må finne narrativ som passer til hans politiske base.

En del av grunnen til dette er at han også begynner å slite med å overtale republikanske velgere til å støtte han.

– Det som var spennende å se etter, var hvordan han prøver å overtale republikanske velgere. Om at han er den viktigste for dem. Der har han blitt litt akterutseilt synes jeg, og det åpner for at han kan tape primærvalget også.

Heldahl mener at det er tendenser som åpner for andre til å bli presidentkandidat for Republikanerne i 2024.

– Det er åpning for andre til å ta stafettpinnen videre.

Tvilene til sjansene

Om han stiller som presidentkandidat i 2024 er ikke sikkert, tror Heldahl.

Han tror det er en 50/50 sjanse.

USA-kommentatoren er også tvilende til hans sjanser til å vinne primærvalget, som må til for å bli president-kandidat for Republikanerne.

– Skulle han bli renominert, ville sjansene være mindre enn tidligere. De aller fleste sier nå at han har gjort noe ulovlig eller noe galt, og gjorde lite for å stoppe angrepet på Kongressen 6. januar.

Heldahl tror det har vært politisk skadelig for Trump, og at han er i det hele tatt ganske svekket.