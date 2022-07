Avis: Trump blir etterforsket av Justisdepartementet

Justisdepartementet etterforsker Donald Trump for hans rolle i angrepet på Kongressen i USA 6. januar 2021, melder The Washington Post.

Avisen viser til at fire kilder bekrefter etterforskningen.

Påtalemakten skal allerede ha avhørt vitner foran en storjury. De siste dagene skal to personer i tidligere visepresident Mike Pences stab ha blitt spurt om sine samtaler med Trump, advokatene hans og andre i Trumps indre krets.

Spørsmålene skal blant annet ha dreid seg om møter som Trump hadde i desember 2020 og januar 2021, om hans forsøk på å presse Pence til å nekte å godkjenne valgresultatet og om de falske valgmennene som ble forsøkt satt inn i stedet for de ekte.

Amerikanske medier har tidligere omtalt justisdepartementets gransking av advokatene til Trump, som John Eastman og Rudy Giuliani, men dette er første gang Justisdepartementets fokus på Trump selv bekreftes, skriver avisen.

I april hentet Justisdepartementet ut telefonloggene til sentrale personer i Trumps administrasjon, inkludert hans stabssjef Mark Meadows, skriver The Washington Post.

Både The Washington Post og Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Trump-leiren, uten hell. Trump har tidligere benektet å ha spilt en rolle i angrepet på Kongressen.

En granskingskomité i Kongressen har imidlertid gjennom offentlige høringer vist at Trump hisset opp egne tilhengere til å gå til Kongressen, og gjennom vitnemål demonstrert at han ikke gjorde noe på 187 minutter for å stanse volden mens angrepet pågikk.