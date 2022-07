United-profil forbauser: – Som å se «Hulken»

Se Alessia Russos spesielle scoring i videovinduet øverst!

Manchester Uniteds Alessia Russo har blitt Englands «uventede» målgarantist i EM.

Selv om 23-åringen ikke har startet en eneste kamp har hun med sine fire mål bare lagvenninne Beth Mead foran seg på toppscorerlisten i turneringen.

– Hun er nesten helt elektrisk når hun blir byttet inn, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Blir blåst i bakken av fansens reaksjon

– Blitt en greie

Et lekkert hælspark fra Russo var med på å knuse Sveriges finalehåp, i en kamp som endte 4-0 til de engelske løvinnene.

– For å være ærlig var jeg først skuffet over at jeg bommet, men jeg måtte gjøre noe ut av det tenkte jeg. Jeg prøvde lykken og den gikk inn, smiler Russo i matchintervjuet etter kampen.

Som innbytter ble det også to mål mot Nord-Irland og ett i 8-0-ydmykelsen av Norge.

– Nå har det blitt en greie når hun står og gjør seg klar til å komme inn. Det er som å se «Hulken». I en finale vil det være fryktinngytende for en motstander når hun kommer på banen, sier Amankwah.

I tillegg sto Manchester United-spilleren for den målgivende pasningen til Ella Toone, som sikret ekstraomganger i kvartfinalen mot Spania.

– Hun er en fantastisk fotballspiller, sier tidligere landslagsprofil Ingvild Stensland i TV 2s EM-studio etter kampen mot Sverige.

Lagvenninene Lucy Bronze og Beth Mead, som også tegnet seg på scoringslisten mot svenskene, roser 23-åringen overfor TV 2.

– Alessia er en av de yngre spillerne som kommer til å bli en fremtidig stjerne på dette landslaget. Jeg husker hennes første landslagstrening, alle tenkte at hun var fantastisk, sier Lucy Bronze til TV 2.

– Alessia er en utrolig fotballspiller. Scoringen var frekk, følger Englands stjernespiller Beth Mead opp til TV 2.

Tøff konkkuranse

Kampen om plassen kunne knapt vært verre med Ellen White, Englands mestscorende spiller gjennom tidende, som spissrival. Men forutenom to scoringer mot Norge har White gått målløst av banen.

– Jeg bare elsker å spille for England og vil ta alle sjanser jeg får med begge hender. Denne turneringen og gruppen er veldig spesiell. Det er et miljø man kan blomstre i og det føler jeg at jeg gjør, sier Russo.

England-trener Sarina Wiegman har ikke latt seg påvirke av innbytterens målsnitt. Nederlenderen har faktisk startet den samme elleveren i samtlige kamper.

– Never change a winning team. Det virker som om Wiegman følger en ganske slavisk oppskrift på et mulig EM-gull, sier Brann-spiller Ingrid Ryland, som gjestet TV2s EM-studio.

EM-feber i England – opplever stor vekst i jentefotball

I finalen søndag venter vinneren av Tyskland og Frankrike, foran det som mest sannsynlig blir et fullsatt Wembley med 90 000 tilskuere.

– Det at vi kan selge ut Wembley og få oppleve tusener støtte oss, det er en følelse vi trolig aldri får oppleve igjen, forteller Bronze til TV 2.

– Vi feirer nå, men vi har en drøm vi er veldig nære å oppnå som vi må fokusere på, sa Wiegman til pressen like etter triumfen mot Sverige.