Fotballryktene: – Forlater bare Barca for United-rival

En av sommerens store overgangssagaer handler om Barcelonas Frenkie de Jong. Kort forklart ønsker Manchester United nederlenderen, Barca må kutte lønna hans drastisk, men de Jong selv vil verken tjene mindre eller dra til United.

Nå skriver Sport at han kun vil forlate Katalonia for Chelsea. På Stamford Bridge er man imidlertid ikke villig til å bla opp pengene som kreves for de Jong.

Det har versert rykter om at Atletico Madrid kunne være en klubb for Cristiano Ronaldo. Klubbpresident Enrique Cerezo sier det er praktisk umulig å få portugiseren, og uttaler at han ikke vet hvem som har funnet på historien, skriver El Partidazo de COPE.

Newcastle er interessert i Timo Werner, som skal være åpen for å dra til en annen klubb for å få spilletid før fotball-VM, skriver fotballsjef i Bild, Christian Falk.

Også Juventus ser mot Werner samt Anthony Martial, om de ikke klarer å hente Alvaro Morata på nytt til Torino, melder Sky Sports.

I januar hentet Tottenham Dejan Kulusevski og Rodrigo Bentancur fra Juventus. Nå vil de hente en tredjemann derfra, Weston McKennie, men ettersom Paul Pogba er skadet ser det lite sannsynlig ut, melder Mail.

Chelsea sliter med å klare å bringe Jules Kounde til klubben, og nå skriver Evening Standard at de heller vil fokusere på Denzel Dumfries i Inter.

Goal rapporterer at Xavi sier det er umulig å signere Lionel Messi for øyeblikket ettersom klubbikonet er under kontrakt med PSG, men uttrykker imidlertid at "vi får se i fremtiden".

Kasper Schmeichel er enig med Nice om en overgang, men Leicester har ikke godkjent dette enda. De vil først hente en erstatter, skriver L'Equipe.