England Ydmyket Sverige: – En lekestue!

De engelske landslagsspillerne har taklet det massive presset fra nasjonen. Nå venter finale på et fullsatt Wembley.

England-Sverige 4-0 (1-0)

«It's Coming Home» runget ut over Bramall Lane etter at Fran Kirby hadde scoret vertsnasjonens fjerde mål.

For etter å ha knust Sverige 4-0 i semifinalen er England klare for EM-finale.

Beth Mead, Lucy Bronze og Alessia Russo scoret de tre første målene. Sistnevnte vartet opp med et helfrekt hælspark, som garantert kommer til å gå sin seiersgang på sosiale medier.

– Det er helt ellevilt hvordan hun leverer hver eneste gang! Den scoringen er spektakulær, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Fran Kirby satte punktum da hun utnyttet svakt svensk keeperspill.

– Det ble etter hvert en lekestue for de engelske spillerne, sier TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen.

Blir blåst i bakken av fansens reaksjon

Fullsatt Wembley venter

I de tre strake mesterskap har England røket ut i semifinalen. To VM-finaler og én EM-finale har røket rett foran nesen på dem.

Nå venter EM-finale på et fullsatt Wembley.

– Det at vi kan selge ut Wembley og få oppleve tusener støtte oss, det er en følelse vi trolig aldri får oppleve igjen, sier Lucy Bronze til TV 2.

– Jeg kan ærlig talt ikke vente, sier Englands stjernespiller Beth Mead til TV 2.

Går alt etter planen vil spillerne kunne synge «Sweet Caroline» foran 90.000 tilskuere søndag. Der venter vinneren av Tyskland og Frankrike.

– Dette mesterskapet er som et eventyr for England. Alt går etter boken, nå gjenstår det bare å se hva de får til i finalen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Svenskene åpnet sterkt – så våknet England

Svenskene startet friskt og kunne ledet med flere mål allerede før ti minutter var spilt. Men England-keeper Mary Earps var våken og viste seg fram med flere solide redninger.

De svenske spillerne fortsatte å skape mye, men England begynte å spise seg inn i kampen. Etter 34 minutter fikk de betalt.

Englands stjernespiller Bethany Mead var nådeløs da hun fikk vende opp og avslutte innenfor svenskenes 16-meter. Dermed var vertsnasjonen i ledelsen.

– Beth Mead er i ferd med å bli turneringens spiller, sier Brann-profil Ingrid Ryland i TV 2s studio.

Mead hamrer inn 1-0

Spektakulært mål

Allerede tre minutter ut i andreomgang fikk svenskene en ny kalddusj. Lucy Bronze steg til værs og stanget inn 2-0.

Etter 57 minutter entret Englands superinnbytter Alessia Russo banen. Ti minutter senere jublet hun foran et fullsatt Bramall Lane.

Scoringen var av det spektakulære slaget. Spissen bommet først på en stor sjanse, men på returen overrasket hun alle. Russo var feilvendt og valgte å hælsparke ballen, som snek seg mellom beina på den svenske keeperen.

14 minutter før slutt sørget Fran Kirby for 4-0. Chelsea-stjernen utnyttet at Hedvig Lindahl stod langt ute og løftet ballen over keeperen.