En person alvorlig skadet etter voldshendelse i Oslo

Klokken 19.21 melder politiet i Oslo om en voldshendelse i Trondheimsveien i Oslo sentrum.

Politiet har lokalisert en leilighet som fremstår som åsted for hendelsen.

Slått med gjenstand

– Når vi ankommer stedet tyder det på at vedkommende er slått med en eller annen gjenstand i hodet, uten at vi kan konkretisere hva slags gjenstand det dreier seg om, sier innsatsleder Thomas Broberg i Oslo-politiet til NTB.

Vedkommende er transportert til sykehus med det politiet foreløpig karakteriseres som alvorlige skader.

Ingen pågrepet

– Vi har ingen opplysninger om gjerningspersonen, men vi jobber på stedet med vitneopplysninger, skriver politiet i Oslo på Twitter like før klokken 20.

Den fornærmede fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet, sier operasjonsleder i politiet Rune Heklestrand.

– Nå prøver vi å finne ut hvordan skadene har oppstått. Det er litt tidlig å beskrive skadeomfanget ut ifra de få opplysningene vi har per nå, men han var bevisst og oppegående, sier Heklestrand.

Politiet har ikke oversikt over hvor mange personer som er involvert. Det var like etter klokken 19 at politiet fikk melding om voldshendelsen.