Trump: – Landet går til helvete

USAs tidligere president Donald Trump taler tirsdag under et møte med tenketanken America First Policy Institute.

Se Trumps tale direkte øverst i saken.

Han innleder med en oppramsing av hvor bra det gikk med USA mens han var president, og påpeker hvor mange problemer landet - og verden - står i nå.

– Landet går til helvete, sier den tidligere presidenten.

ANSPENT: Støttespllere og motstandere av Trump har samlet seg i Washington D.C. Foto: TASOS KATOPODIS

Han beskriver et USA overøst av kriminelle, narkomane og gale skoleskyttere.

– Kriminelle har fritt leide. Gatene våre er overøst med nåler. Boligområder som pleide å være den amerikanske drøm har blitt til en krigssone, sier Trump.

Han tar blant annet til orde for å innføre dødsstraff for narkotikalangere for å få bukt med problemet.



Trump skylder eksplisitt utviklingen på det Demokratiske partiet. Samtidig forsvarer han retten til at alle amerikanere skal ha rett til å bære våpen.

Tidligere denne måneden antydet Trump i et intervju med New York Magazine at han har bestemt seg for å stille som presidentkandidat i 2024. Han hintet også at han skulle offentliggjøre avgjørelsen før mellomvalget i november.

TILHENGERE: Trumps støttespillere venter spent på den tidligere presidentens tale tirsdag. Foto: Øystein Bogen/TV 2

Det er knyttet spenning til Trumps tale, men ingen har bekreftet eller avkreftet at han vil komme med en slik annonsering nå.

Dette er første gang Trump er tilbake til den amerikanske hovedstaden siden 20. januar 2021, da Joe Biden ble tatt i ed som president og flyttet inn i Det hvite hus.

Både tilhengere og motstandere av Trump har samlet seg utenfor hotellet hvor talen skal finne sted.

Tilhengerne står med amerikanske flagg og plakater med skjellsord både mot stat og medier.

Motstanderne har kongress-stormingen, og høringen om den, ferskt i minne, og er provosert over ex-presidentens besøk i hovedstaden.

– Hvorfor har du kommet hit i dag?

– Alt som skal til for at fascisme slår rot, er at vi ikke gjør noe. Det er på tide å kalle denne bevegelsen for det den er; en høyreorientert bevegelse som vil bruke vold for å slå ned demokratiet, sier Michelle Peterson til TV 2.

Trump er i hardt vær etter at det ene vitnet etter det andre har forklart seg om presidentens rolle under kongress-stormingen 6. januar 2021.

Donald Trump nektet å be tilhengerne stanse angrepet på Kongressen, til tross for at han ble bønnfalt om det. Dagen etter ville han ikke si at valget var over.

Tenketanken som arrangerer tirsdagens møte forvalter mye av det samme tankegodset som Trump sto for som president.