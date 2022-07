Mann pågrepet for oppbevaring av sprengstoff

En mann er pågrepet for å ha oppbevart sprengstoff på en gård i Trøndelag.

Operasjonsleder Arnt Harald Aas Lund opplyser at eieren av gården er siktet for oppbevaring av ulovlig sprengstoff.

– Vi har fått bistand fra bombegruppen med bombehund som ankom gården nå i kveld og jobber på stedet, sier Lund til TV 2.

Lund sier at mannen har vært mistenkt for oppbevaring av dynamitt og at politiet tidligere har opprettet sak på forholdet.

Operasjonslederen presiserer at mannen ikke er mistenkt for terrorvirksomhet.

Mannen befant seg sør i landet da politiet startet ransakingen. I løpet av tirsdagen kjørte han nordover og ble pågrepet på E6 i Ranheim.

– Vi har i forbindelse med en pågående sak nord i fylket pågrepet en mann i bil på tur nordover. Den pågrepne kjøres til arresten for avhør, skrev politiet i Trøndelag på Twitter klokken 19.20.