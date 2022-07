Mann døde mens hans kjørte traktor

En mann er død etter at han fikk et illebefinnende og falt ut av en traktor under kjøring i Farsund i Agder.

– Meldingen kom fra en innringer klokken 14.34. I morgen blir det bestemt om han skal obduseres eller ikke. Mannen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Kjell Upsal i politiet i Agder til TV 2.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet stod ikke til å redde.

Politiet har foretatt undersøkelser og gjort avhør av vitner. Ingen andre personer er involvert i ulykken.

Politiet opplyser at pårørende til den omkomne er varslet.