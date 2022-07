Ruud: – Kroppen er ikke laget for det

OSLO (TV 2): Casper Ruud skulle egentlig ha vært i Kitzbühel denne uken for å forsvare tittelen fra i fjor. Han valgte å trekke seg og er nå hjemme i Oslo for å lade opp til siste del av sesongen.

23-åringen fra Snarøya endte derfor grussesongen 2022 med en tittel. Han klarte nemlig å forsvare tittelen fra i fjor da han i forrige uke gikk helt til topps i Swiss Open i Gstaad.

Deretter skulle han egentlig fortsette ferden videre til Østerrike, men valgte å trekke seg på grunn av en vond skulder. Ruud forteller at han begynte å kjenne på smerter mot slutten av turneringen i Gstaad.

– Grunnslagene er ikke et problem. Det er mer servingen. Jeg begynte å kjenne litt på det mot slutten av forrige uke. Det er en viktig og spennende tur med store turneringer i USA og Canada nå, så da tenkte vi at det var best å la den hvile litt med tanke på serving, sier han til TV 2.

Nå ser han frem til å få seg noen dager hjemme i Norge. De har det ikke vært for mange av i 2022. Nå blir fokuset å få noen gode treningsdager i Oslo og få armen fin igjen slik at han igjen kan hamre inn server på godt over 200 kilometer i timen når han reiser til Canada i neste uke.

I NORGE: Casper Ruud på trening på Hasle i Oslo sammen med pappa Christian Ruud. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er ikke noe alvorlig. Vi er kjent med det og vet jeg må ha hvile. Men jeg kan trene fullt ellers, sier Ruud, og legger til:

– Men alle slag som skjer over hodet er ikke det kroppen er laget for. Det er en overbelastning som gjør at det strammer seg litt til, sier Ruud mens han tar seg til skulderen og demonstrerer bevegelsen til en serve.

At han ikke spiller i Kitbühel denne uken, og røk i sin første kamp i Båstad for to uker siden, gjør at Ruud mister poeng på rankingen. Ettersom han vant de to turneringene i tillegg til Gstaad forrige uke gjorde at han disse ukene hadde 750 poeng å forsvare.

At han nå mister store deler av de poengene bekymrer han ikke særlig mye.

– Det er ikke krise. Man skal alltid prøve å tenke at man skal jakte mer poeng enn å forsvare alt hele tiden. Noen uker gjør man bedre enn året før, og noen verre. Men jeg tror de fleste spillerne ser mest på race-rankingen kontra ukesrankingen. Det viktigste er hvordan man ender året, og der ligger jeg godt an, sier han og smiler.