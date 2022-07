Hevder hun har avslørt Tysklands hemmelighet

For å ta seg til EM-finalen er Frankrike trolig nødt til å gjøre noe ingen andre i mesterskapet har klart. Å score mot Tyskland.

– Jeg kommer ikke til å fortelle dere Tysklands forsvarshemmelighet. Jeg kommer til å holde det for meg selv og laget mitt. Jeg har fortalt om hemmeligheten til spissene mine og jeg håper de kan utnytte det.

Det sa Frankrikes landslagssjef, Corinne Diacre, da hun møtte pressen tirsdag ettermiddag.

Mange peker på at nøkkelen til Frankrike blir å stoppe Tysklands målmaskin Alexandra Popp. Men dersom man ser på statistikken vil man se at det blir minst like viktig i motsatt ende av banen.

Der er de franske spillerne nødt til å knekke en kode ingen andre har klart hittil i mesterskapet.

HERJET: Alexandra Popp har scoret fire mål hittil i EM. Foto: DYLAN MARTINEZ

Tyskerne har nemlig spilt fire kamper i EM og sluppet inn null (!) mål. Før semifinalen står tyskerne med 11-0 i målforskjell.

Tyskernes gjerrighet kan bli kostbart for et sløsende Frankrike.

Tallenes klare tale Forventede innslupne mål i EM (xG against) etter fire kamper: Tyskland (2,8). Frankrike (4,0). Dette viser at Tyskland har overprestert litt og at de ifølge tallene burde ha sluppet inn nesten tre mål på sine fire kamper. Forventede mål (xG) etter fire kamper: Tyskland (9,8). Frankrike (13,6). Skudd på mål per kamp: Tyskland (5,8). Frankrike (8,0). Bommet på stor sjanse: Tyskland (5). Frankrike (11).

Kilde: Fotmob/Opta.

Sjansesløseriet til Frankrike kan bli kostbart

Frankrike har scoret ni mål i mesterskapet, men ifølge Fotmob/Opta er deres forventede mål hele 13,6. Dette betyr at de har underprestert når det kommer til å få ballen i mål.

Noe som kan bli svært kostbart mot gjerrige Tyskland. I kvartfinalen mot Nederland scoret Frankrike ett mål, men ifølge statistikkselskapet Opta lå forventede mål på hele 4,75.

– Det er ingen tvil om at spillerne er selvsikre, men de er også svært klar over hva vi ikke har klart å få til i dette mesterskapet, sier Frankrike-sjef Corinne Diacre, etter spørsmål om sløseriet.

EM-feber i England – opplever stor vekst i jentefotball

Fransk midtstopper med oppsiktsvekkende tall

Men de franske kvinnene har også et ess i ermet. Hodestyrken til kaptein Wendie Renard. Den høyreiste midtstopperen har vunnet flest hodedueller (20 av 26) i mesterskapet. Mange av dem på offensiv dødball.

Ifølge Opta er det kun åtte spillere i mesterskapet som har høyere xG (forventede mål). Hele 13 ganger har hun vunnet en duell i motstanderens boks.

– Vi fokuserer mest på vårt eget spill. Vi er forberedt på alt, sier Tysklands landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg, på spørsmål om hun frykter Renards luftstyrke.



