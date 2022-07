Nytt angrep på Uefa: – De lyver

– Det er synd at Uefa lyver i stedet for å innrømme at de faktisk ikke gjorde det rette, sier tidligere toppdommer Jonas Eriksson til Aftonbladet.

Reaksjonen kommer etter at Uefa svarte svenskene på deres misnøye om at det skal være færre kameraer i kvinnenes Fotball-EM kontra herrene.

– Kamerastøtten til VAR i EM 2022 er høyere enn for Champions League for menn og EM for menn på grunn av tilgjengeligheten av ekstra offside- og EPTS-kameraer, skrev Uefa i en e-post til TV 2.

Uttalelsene får Eriksson til å reagere kraftig.

– Hvis det er slik at Uefa har flere VAR-kameraer på kvinne-EM enn herrenes, så bør den som har plassert kameraene få sparken, nå. Hun har gått glipp av det som er interessant og relevant for VAR å bedømme, sier den tidligere toppdommeren til avisen.

EPTS-kameraene (Electronic Performance and Tracking Systems) nevnt av Uefa handler om et elektronisk ytelse- og sporingssystem.

– Å telle EPTS for VAR-kameraer er som å telle managere som tilgjengelige spillere, forklarer Eriksson.

Sverige har fått kjenne på videodømmingens nådeløse grenser i dette europamesterskapet. Fem scoringer har blitt annullert som følge av offsideavgjørelser tatt av VAR (videodommer).

To av dem har vært ekstremt tvilsomme og Eriksson har rettet sterk kritikk mot avgjørelsene – blant at denne scoringen fra Stina Blackstenius ble annullert i kvartfinalen mot Belgia:

Se og døm selv: Er dette offside?

Det var under under TV 4s sending at Eriksson uttalte at Uefa bruker halvparten så mange kameraer til VAR i kvinnenes EM sammenliknet med herrene.

– Hvis man ikke skal bruke VAR riktig, hvorfor ha det? Det kan være matchavgjørende, sa den svenske stjernen Kosovare Asllani og kalte avgjørelsen «katastrofal».

Sverige-trener Peter Gerhardsson beskrev også den påståtte forskjellsbehandlingen som uakseptabelt.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg liker VAR og synes det ofte er rettferdig, men når det kommer kamper hvor det gjøres feil og linjene ikke trekkes riktig... sa Sverige-sjefen.