Tårevåt etappevinner: – Gårsdagen var «f***ing shit»

Tirsdag skulle feltet få bryne seg på en 133,6 km lang, kupert etappe fra Reims til Épernay.

Danske Cecilie Ludwig (FDJ Suez Futuroscope) kom seg avgårde i et brudd og vant spurten mot Marianne Vos (Jumbo-Visma).

– Unnskyld, men det føles som et comeback etter at gårsdagen var «f***ing shit». Jeg hadde beina og klarte det, det blir ikke bedre. Jeg klarer ikke tro det enda. Dette er for laget, de gjorde en så god jobb. Jeg elsker dere, sier en tårevåt Ludwig til arrangøren.

– Det er fantastiske bilder. Spesielt etter gårsdagens nederlag der hele laget faller sammen, sier TV 2s sykkelekspert Emma Johansson etter Ludwigs triumf.

Vos, i den gule ledertrøyen, fikk det tøft i bakkene, men klamret seg fast og økte ledelsen i sammendraget. Nederlenderen har nå en luke på 16 sekunder ned til Silvia Persico (Valcar - Travel & Service).

På skuddhold til ungdomstrøye

Anne Dorthe Ysland (Uno-X) har vært offensiv i uttalelsene før etappene. De to første dagene var klatretrøyen målet, men tirsdag kunne hun fortelle til TV 2 at fokuset var rettet mot ungdomstrøyen.

Ysland endte som nummer 40 på etappen, og ligger på fjerdeplass i ungdomstrøye-kampen, 28 sekunder bak belgiske Julie de Wilde (Plantur-Pura).

– De siste 350 meterene før mål ble jeg spist opp. Men jeg er glad for at jeg kan gå all inn for trøya, det gjorde jeg virkelig i dag, sier Ysland til TV 2.

– Det var nok en skikkelig hard dag og vi gjorde vårt beste. I starten var det skikkelig hektisk inn og ut av byer med stor strekk i feltet, sier Uno-X-rytteren.

Mie Bjørndal Ottestad havnet like bak lagvenninnen som nummer 42.

Nye velt

Også tirsdag skulle rittet bli preget av flere velt på de siste 20 kilometerene.

Først gikk Cofidis-rytter Rachel Neylan i bakken, før flere fulgte etter. Etter mandagens dramatiske velt har åtte ryttere brutt Touren.

Med 16 kilometer igjen sprakk hovedfeltet hvor en gruppe på sju ryttere stakk ifra opp den tredjekategoriserte stigningen Cote de Mutigny.

Tetgruppen fikk selskap av seks ryttere til, hvor Vos var blant dem. I spurten kjempet hun og Ludwig om seieren, men VM-vinneren måtte gi tapt for dansken.