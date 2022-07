Nesten 100 fornærmede etter skytingen i Oslo

Over helgen har Oslo-politiet justert antall fornærmede fra 69 til 98 personer. Tallet vil trolig øke ytterligere.

Det opplyser politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til TV 2 tirsdag.

– Vi gjør fortløpende grundige vurderinger der vi sammenholder krimteknisk informasjon med avhørene vi har gjort. Der ser vi at det nå er 98 personer som vi mener skal ha status som fornærmet i saken, sier hun.

– Vi er ikke ferdige med arbeidet med å gjennomgå vitneavhørene, så det er et tall som trolig vil øke ytterligere.

– Hvilken betydning får dette for dem som får status som fornærmet?

– Den som får fornærmetstatus vil få partsrettigheter i saken, som vil si at man kan få innsyn i deler av saken. Noen av dem kan også ha krav på bistandsadvokat, men det er det tingretten som vurderer.

Ellers er det lite nytt i den omfattende etterforskningen.

Så langt har politiet avhørt over 400 personer, blant dem fornærmede og personer som kjenner den siktede. Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) selv har imidlertid ennå ikke latt seg avhøre.

Fremdeles etterforsker politiet om Matapour kan ha hatt medhjelpere i forbindelse med skytingen.

Mandag besluttet Oslo tingrett som ventet at Matapour skal holdes isolert i to nye uker. En måned har gått siden han skjøt vilt rundt seg i Oslo sentrum. To personer ble drept og flere titalls ble såret.

I forrige uke snudde 43-åringen i spørsmålet om judisiell observasjon, og han er nå villig til å la seg undersøke av sakkyndige.



Han skal møte de sakkyndige i løpet av denne uka, opplyste hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til Dagbladet mandag.