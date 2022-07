Mann (23) tok «selfie» – falt ned i verdenskjent vulkan

En 23-årig amerikaner vågde seg ut på en uautorisert sti for å nå toppen av den aktive vulkanen Vesuv i Italia i forrige uke.

Vel oppe på toppen fiklet turisten frem mobiltelefonen for å ta en «selfie». Det skulle han imidlertid ikke ha gjort.

KRATER: Den 23 år gamle amerikanske turisten mistet mobiltelefonen, og falt siden ned i vulkanen Vesuvs krater. Her er krateret avbildet. Foto: Figurniy Sergey / Scanpix

Plutselig datt telefonen ut av hånden hans. Mannen forsøkte å hente den opp igjen, men falt i stedet flere meter ned i vulkankrateret.

Det melder ABC News.

Forbudt område

En talsperson for Vesuvs nasjonalpark – hvor vulkanen holder til – uttalte at parkens guider hadde lagt merke til at amerikaneren hadde befunnet seg på den forbudte siden av vulkanen. De kom mannen fort til unnsetning, og fikk dratt ham opp fra krateret.

23-åringen kom forholdsvis uskadet fra det hele, med unntak av noen små skader på bein, armer og rygg.

Talspersonen ytret videre overfor ABC News at mannen trolig gikk opp den umerkede stien fordi billettene til nasjonalparken var utsolgt.

Amerikaneren skal ha dukket opp på den motsatte siden av krateret, der besøkende ikke er tillatt å ferdes. Krateret skal i utgangspunktet være inngjerdet, men der 23-åringen befant seg, var det en åpning.

Varetekt

Ulykkesfuglen skal også ha hatt turfølge med seg. De skal alle ha blitt tatt i varetekt etter at 23-åringen ble reddet, og siktet for å ha trengt seg inn på et område som er forbudt for offentligheten, ifølge parkens talsperson.

Talspersonen hevder videre til det amerikanske mediet at turisten kunne ha falt 300 meter ned i krateret, dersom han ikke hadde blitt reddet av guidene som var i nærheten. Det er visstnok også uvanlig at besøkende ferdes på umerkede stier.

Her spyr vulkanen Etna ut lava og røyk

Den 23-årige mannen får trolig kun en bot.

Vesuv ruver 1281 meter over havet, og ligger i Napolibukten i Italia. Vulkanen er kjent for å ha ødelagt og begravd byene Pompeii og Herculaneum i år 79. Den har ikke hatt utbrudd siden 1944.