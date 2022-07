Kilder til TV 2: Bodø/Glimt nærmer seg nytt stort salg

Belgisk klubb blir trolig neste stoppested for Glimt-spissen.

21 år gamle Victor Boniface er en av Eliteseriens mest ettertraktede spillere.

Nå tyder mye på at nigerianeren forlater Bodø/Glimt allerede i sommer. Etter det TV 2 erfarer, jobber Bodø/Glimt for øyeblikket med et salg av spissen.

Ifølge TV 2s opplysninger er det belgiske Union Saint-Gilloise som for øyeblikket er favoritter til å sikre seg signaturen til spissen som virkelig har vist storform i det siste.

Slik TV 2 forstår det forhandles det om en avtale som vil sikre Bodø/Glimt i overkant av 20 millioner kroner.



Flere klubber skal være interessert, og partene virker trygge på at det til slutt ender med et klubb-bytte for Glimt-spissen i løpet av kort tid.

Den belgiske klubben Union Saint-Gilloise eies av Tony Bloom, som også eier Brighton. Flere av Brightons spillere har vært lånt ut til Union SG, blant andre Deniz Undav, som ble den belgiske klubbens toppscorer forrige sesong. I år vil han trolig være en del av Premier League-troppen til Brighton. Derfor er veien trolig kort til Premier League om Boniface skulle bli en suksess i Belgia.

Har bekreftet interesse

For Bodø/Glimts del, er det allerede klart at Strømsgodsets Lars-Jørgen Salvesen er hentet inn. Han er en naturlig erstatter for nettopp Boniface.

Da hans agent Atta Aneke nylig gjestet podkasten «Synseligaen», var han tydelig på at det ikke var noen plan å beholde både Salvesen, Boniface og Runar Espejord i Glimt.

– Jeg tenker det ville vært dumt å ha Victor og Lars Jørgen, to spisser som absolutt bør og skal spille i hvilken som helst Eliteserie-klubb, som konkurrenter i samme klubb. Det ville vært dårlig business for meg, Glimt og spillerne. Det tenker jeg ikke ville vært en smart ide. Men i dette tilfellet får vi se om Victor er der neste uke, uttalte Aneke.

Aneke har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken fredag.

Victor Boniface har kontrakt med Bodø/Glimt ut 2023-sesongen. Det gjør at Glimt nok en gang er i ferd med å innkassere en solid overgangssum ved et salg.