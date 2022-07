Geir Børresen og Vibeke Sæther fikk status som superstjerner da de var programledere for «Lekestue» på barne-tv i NRK på 70-tallet.

Den folkekjære skuespilleren, sangeren og maleren Geir Børresen ble 79 år gammel. Han sovnet inn på Bærum sykehus mandag kveld.

– Hvis jeg skal huske ham, så har han gitt meg mye glede. Geir var en livsglad person som skulle fått leve lenger, forteller Vibeke Sæther til TV 2.

Lekestue

I 1971, for ganske nøyaktig 51 år siden, dukket det opp et ukentlig Barne-TV-program i NRK – landets eneste TV-kanal. Det het «Lekestue» og gikk i årene 1971 til 1980.

Lekestue var et konsept fra BBC, og de to første programlederne var Vibeke Sæther og Jon Skolmen. Senere erstattet Geir Børresen, Skolmen, og fikk mange år sammen med Sæther i det populære barne-tv programmet.

LABBETUSS: Vibeke Sæther og Geir Børresen sammen med Labbetuss i Leikestue, 1974. Foto: NRK/Scanpix

– Han ble hyret inn i lekestue fordi han var skuespiller, og programmet var et manus som måtte læres utenat. Geir måtte huske alle replikkene. Han passet veldig godt inn fordi han var et lekende menneske. Han trivdes i rollen, og utnyttet sjansene til å vippe meg av pinnen, forteller Sæther til TV 2.

God kjemi

Sæther minnes med glede tiden som programleder i Lekestue og stortrivdes som barne-tv-fjes med Geir Børresen. De to utviklet en svært god kjemi i tv-studioet, og det fikk de også mye ros for.

MYE MORO: Geir Børresen og Vibeke Sæther fra en scene i Lekestue. Foto: NRK/Scanpix

– Da BBC var å så på oss for å se hvordan vi laget programmet deres her i Norge, så la de merke til at Geir og jeg hadde så godt samspill. Så jeg ante når Geir skulle gjøre noen sprell, og jeg var klar til å parere det å gi noe tilbake. Vi trivdes i hverandres selskap, og var veldig gode venner også privat.

– Hvordan vil du beskrive Geir Børresen?

– Han spredde glede. I alle jobber er det gode og dårlige sider, og det var endel ganger det var tøffe tider i NRK. Men når vi var å settet med Geir så løftet han oss opp og fikk opp humøret og stemningen. Det var en ære og glede å kjenne han, sier Sæther.

Løspupper

DUETT: Vibeke Sæther og Labbetuss alias Geir Børresen på scenen sammen Kringastingsorkesteret, mai, 2005. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Programlederen har utallige morsomme episoder fra sine mange år sammen med Børresen i NRK. Skuespilleren var ekstrem god på å improvisere og noen ganger klarte han å sette Sæther helt ut med sine sprøe påfunn.

– Det skulle handle om sorg og glede i Lekestue, og jeg skulle være den som var trist og lei, og Geir skulle være den glade. Plutselig begynte han å improvisere og kom frem som dame, og hadde tatt på seg en kjole. Han hadde i tillegg løspupper som han begynte å sjonglere med. Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, jeg trodde jeg skulle dø av latter, avslutter Vibeke Sæther.