Mann pågrepet i Oslo – siktet for to år gammelt drap

En 38 år gammel mann ble fredag pågrepet i Oslo sentrum. Tyske myndigheter vil ha ham utlevert for et knivdrap i Hamburg.

Drapet skjedde i april 2020, opplyser påtalemyndigheten i Hamburg.

– Mistenkte ble identifisert på et relativt tidlig tidspunkt i etterforskningen. Vi søkte umiddelbart om en arrestordre, og den mistenkte ble pågrepet 3. mai 2020, skriver talsperson Liddy Oechtering ved byens påtalemyndighet til TV 2.

Løslatt av retten

Drøyt to måneder senere ble 38-åringen, som er fra et øst-europeisk land, tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv.

Da saken kom opp for retten senere samme år, ble han imidlertid frikjent. Dermed ble han 30. november 2020 løslatt fra varetekt.

Tysk påtalemyndighet anket samtidig avgjørelsen til landets høyesterett, som etter et år besluttet at den frifinnende dommen skulle settes til side.

Høyesterett pekte på en ny domstol som skulle behandle saken. Der fikk påtalemyndigheten medhold i at 38-åringen igjen skulle pågripes i påvente av en ny rettssak.

Møtte mannen i juni

Problemet til tyske politimyndigheter var at de ikke lenger kunne finne 38-åringen. I januar i år utstedte de derfor en internasjonal etterlysning og pågripelsesbeslutning.

Deretter gikk det et halvt år før mannen igjen dukket opp – denne gangen i Norge.



VAR PÅ UTKIKK: Oslo-politiet traff 38-åringen første gang i juni. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Politiinspektør Hanne Fauske i Oslo politidistrikt opplyser at en av deres patruljer traff mannen i forbindelse med et rutineoppdrag i juni.

I etterkant av rutineoppdraget fikk Oslo-politiet beskjed fra Kripos om at mannen var etterlyst av tyske myndigheter.



– Oslo politidistrikt har på bakgrunn av disse opplysningene vært på utkikk etter vedkommende, og han ble da påtruffet i Oslo sentrum og pågrepet på grunn av den internasjonale etterlysningen, sier Fauske.

Ifølge Fauske skjedde pågripelsen fredag uten dramatikk.

Forventer utlevering

Søndag ble mannen varetektsfengslet i Oslo tingrett i påvente av utlevering til Tyskland.

FÅR SAKEN: Oslo tingrett skal snart avgjøre om mannen kan utleveres til Tyskland. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han samtykket ikke til fengslingen, men har heller ikke anket avgjørelsen.

Mannen har ikke tatt stilling til om han vil samtykke til utlevering, men hans forsvarer, advokat Henrik Boehlke, sier til TV 2 at hans klient er innforstått med at han trolig vil bli utlevert innen kort tid.

Fordi drapssaken ikke er tema for norsk rett, kan ikke Boehlke si noe om hvordan mannen stiller seg til drapssiktelsen.