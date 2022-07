Slik blir bolighøsten – denne gruppen bør selge nå

Hittil i 2022 har vi sett en svært sterk prisvekst med en økning på 8,8 prosent første halvår.

Renteoppgangen kommer som en normalisering etter pandemien og for å dempe den unormalt høye prisstigningen i landet, mener Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Vi regner med at renten begynner å virke utover høsten. Prisene går kanskje opp noe i august, men så regner vi med at de vil gå litt nedover resten av året på grunn av renten, sier Lauridsen til TV 2.

Han mener at dette på mange måter vil gagne kjøpersiden i boligmarkedet.

– Det er ingen tvil om at vi har veldig høye priser mange steder, og spesielt i en del av storbyene er det for dyrt for mange, sier Lauridsen.

Han viser til at situasjonen de siste årene med korona, i tillegg til krigen i Ukraina, viser at uforutsette ting kan skje, og at dette også gjelder for boligmarkedet.

– Hvis det ikke skjer noe helt spesielt, tror jeg derimot vi må regne med det som er vanlig på boligmarkedet på høsten, nemlig at prisene går litt ned, sier Lauridsen.

POSITIV: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener at høyere rente isolert sett er bra for boligmarkedet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– En del som sitter på gjerdet nå

Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren råder til å legge ut boligen sin så raskt som mulig nå dersom du vurderer salg.

– Det å treffe på topp eller bunn i markedet når du skal kjøpe eller selge er veldig vanskelig. Det er ofte man får en bedre pris om man har flaks og det kommer flere budgivere. Så legg den ut og se an responsen og interessen, og så kan man vurdere om man vil selge eller ikke, sier Meier.

Hun understreker at det er mange kjøpere der ute og stor interesse.

– Det har aldri vært solgt boliger så raskt som det gjøres nå, sier Meier.

Det er særlig én gruppe som kan tjene på å selge nå.

– Hvis du har småleiligheter, så få det ut nå i juli hvis du klarer. Det tar jo alltid litt tid få lagt ut, men så fort som mulig. For nå er studentene der, og det er rift om de små leilighetene, sier Meier.

Har du en enebolig med hage, gjelder derimot et annet tips.

– Da ville jeg tenkt litt mer ut ved skolestart i midten av august, eller i starten av august, sier Meier.

Spår prisfall utover høsten

Meier spår også at boligprisene vil falle.

– Jeg tror vi vil se en liten prisøkning nå i august, og så et fall utover høsten som er normalt gjerne med en tre-fire prosent. Senere ut på året blir det kanskje en fem prosent prisøkning, regner jeg med, sier Meier.

Hun mistenker at en del sitter på gjerdet nå og ønsker å få kjøpt før de får solgt, og at tilbudssiden derfor er lav.

– Det andre er at det ser ut til at det er mange som har vært forberedt på at rentene skal øke og at de har lagt det inn i budsjettene sine, og at de likevel ønsker å bytte bolig. Derfor er det ganske høy etterspørsel, mener Meier.

Krevende å time boligkjøp

Til tross for at boligprisene går i bølger, mener Lauridsen at man skal være forsiktig med å forsøke å time når det er mest optimalt å kjøpe seg nytt bosted.

POPULÆRT: Det bygges for lite boliger i dag, noe som vil gi enda høyere priser i fremtiden, mener eksperter. Denne 65 kvadratmeters, toroms leiligheten i Oslo lå ute med en prisantydning på 10,5 millioner. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er veldig krevende, selv for eksperter. Jeg tror man skal kjøpe bolig når man har et behov og innenfor rammer man har råd til, sier han.

Det samme mener Are Oust, professor ved NTNU og boligekspert.

– Det viktigste er hvor lenge du eier boligen, og hva slags tidshorisont du har satt. Fokuser mindre på de små forskjellene i prisøkning fra måned til måned, mener Oust.

– Bra for markedet med høyere rente

Mange bekymrer seg for at renten går opp. Dette er derimot isolert sett bra for boligmarkedet, mener Lauridsen.

– Det er ikke noen tvil om at den veldig lave renten vi har hatt også har gitt en veldig sterk prisvekst, så den har ikke vært heldig for boligmarkedet, sier Lauridsen.

Renteøkningen mener han er fordelaktig for både kjøpere og selgere.

– Og i de aller fleste tilfellene er jo man både selger og kjøper i markedet, sier han.