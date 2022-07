Skjebnekamp for Glimt: – Fryktelig viktig

Millioner av kroner står på spill når Bodø/Glimt onsdag kveld tar i mot Linfield i returkampen som avgjør lagets videre skjebne i Europa.

Linfield vant første oppgjør 1-0 i Nord-Irland, men Glimt har statistikken på sin side:

De har ikke tapt en eneste hjemmekamp siden 7.juli i fjor.

Glimt må vinne dagens oppgjør for å gå videre til 3.kvalifiseringsrunde i mesterligaen.

– Vi er klare og vet hva som står foran oss. Vi gleder oss veldig, sier Frode Thomassen, daglig leder i klubben.

MYE PÅ SPILL: Onsdag kveld skal Bodø/Glimt ut i aksjon mot Linfield i kvalifiseringen til Champions League. Spill i Europa gleder daglig leder Frode Thomassen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Veien i Europa

Vinner de sammenlagt mot Linfield, venter tredje runde i Champions League. Vinner de den venter play-off, som er siste hinder før gruppespillet.

Sammenlagtseier over Linfield vil også bety at Glimt er sikret gruppespill i Europa Conference League og 30 millioner kroner. Et gruppespill i Champions League vil sikre Glimt hele 150 millioner kroner.

Taper de mot Linfield, venter tredje runde i Europa League og mulig play-off, i det som er den nest gjeveste turneringen.

Dermed kan det bli mye penger i kassa på europaspill, uansett om de gulkledde taper eller vinner i kveld.

– Kveldens kamp er fryktelig viktig av to årsaker. Klarer de å forsere hinderet har de sikret seg minimum gruppespill i Europa-cupen i høst, sier Freddy Toresen, sportsjournalist i Avisa Nordland.

Han følger klubben tett.

– Vinner de i dag er de sikret det eventyret de fikk oppleve i fjor, som ga minneverdige forestillinger.

Forrige sesong kom Bodø/Glimt helt til kvartfinalen i Europa Conference League. Dermed endte totalsummen på over 75 millioner kroner kun i rene premiepenger.

Toresen mener også at Glimt blir mer attraktivt når de skal hente spillere til klubben når overgangsvinduet åpner 1. august.

– Glimt og andre norske lag ønsker å styrke seg. Det å kunne friste spillere med et gruppespill i Europa vil gjøre det lettere for en spiller å flytte nord for polarsirkelen.

– Flaut å tape

Toresen mener de regjerende seriemesterne bør vinne i kveld av flere grunner.

– Skal Bodø og norsk fotball ta steg bør de slå et lag i Nord-Irland som ikke har startet opp sesongen i serien enda. Det var flaut å tape 3-1 mot et lag fra Færøyene, sier Toresen, og henviser til Glimts 3-1 tap mot Klaksvik i første kvalifiseringsrunde.

– Bodø/Glimt har fått en drømmetrekning som de må ta vare på, utdyper han.

Ifølge nordlendingen er det ventet null bortesupportere til kveldens kamp.

– Det forteller alt om forventningene i Nord-Irland.

ATTRAKTIVT: Slik så det utpå bortetribunen da Bodø/Glimt møtte Roma i november i fjor. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

Frode Thomassen i Bodø/Glimt sier til TV 2 at de har utviklet seg stort på de årene klubben har spilt i Europa.

– Utvikling er viktig for oss. Det er så mye læring i det å være ute. Det er viktig for norsk fotball at det er klubber der ute, sier Frode Thomassen om hva det betyr å få spille mot internasjonale klubber.

– Hva har dere lært av å være med i noen sesonger nå?

– Det er på så mange nivåer. Det å spille den type kamper mot klubber som har vært der en stund...Alt fra arena, fotball og hvordan de jobber i akademi. Det må bygges fornuftig.

Attraktive spillere

Spill i Europa er også en stor scene for spillerne å vise seg frem på.

Håkon Evjen, Erik Botheim, Patrick Berg, og Marius Lode er blant flere av Glimts spillere som har blitt solgt til utlandet etter europa-suksessen og dermed gitt penger til klubbkassen.

– Det handler om attraktivitet. Det å være på en nasjonal scene, som lag og individer må man være god på en arena hvor man møter antatt sterk motstand.

SOLGT: Erik Botheim gikk til russiske Krasnodar etter én sesong i Glimt. Ifølge TV 2s opplysninger var overgangen verdt nesten 100 millioner. Botheim spiller nå for Salernitana. Foto: Terje Pedersen

– Det er viktig i et overgangsmarked, og for attraktiviteten i norsk fotball, utdyper Thomassen.

Glimt har nærmest blitt vant til å kjøpe og selge spillere etter Europa-suksessen de siste årene.

– Vi må ha kortsiktig og langsiktig tanke. Det må stemme for både spiller og for klubb. Vi kan ikke se på det som et problem.

– At spillerne våre er attraktive er en god ting, men så gjelder det å finne timing. Man skaper nettverk og kontakter. Det er en viktig del av spillerlogistikk, sier Thomassen.