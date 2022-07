Reagerer kraftig: – Pinlig

Cristiano Ronaldo (37) var ikke med Manchester United på klubbens sesongoppkjøring i Thailand og Australia tidligere i sommer.

Tirsdag skal 37-åringen ha blitt observert på treningsfeltet i Manchester, sammen med agenten Jorge Mendes.

OBSERVERT: Her er Cristiano Ronaldo og hans agent Jorge Mondes på veg til treningsfeltet i Manchester. Det er ventet at de skal i samtaler om Ronaldos fremtid med manager Erik Ten Hag. Foto: Peter Powell

Ifølge engelske medier er det ventet at han skal snakke med manager Erik Ten Hag om egen fremtid.

Ten Hag har vært tydelig på at stjernespilleren ikke er til salgs, men Ronaldo har hittil ikke lyttet på manageren. Han ønsker seg bort fra klubben, ifølge The Times.

– Jeg synes det er rart at han og agenten har kjørt det løpet som de har. De har gjort det uten en ny klubb klar. Det blir dermed en pinlig retrett å dra tilbake til en klubb som han mener er under hans verdighet, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

– Gigantisk ego

– Han har bare blitt dårligere og har et gigantisk ego. Han kommer ikke til å bli bedre, utdyper Thorstvedt, og mener at ingen klubber som spiller i Champions League er interessert i å hente han på grunn av hans negative sider.

– Han kunne gått til en klubb i Midtøsten og tjent penger, men han er enormt opptatt av Champions League og å ta rekorder.

– Men hvilke CL-klubber er interessert i å hente Ronaldo uten å forstyrre dynamikken de har i laget?, sier Thorstvedt.

Han mener den beste løsningen er om Manchester-klubben blir kvitt stjernespissen.

REAGERER KRAFTIG: Erik Thorstvedt er TV 2s fotballekspert. Han forstår ikke Cristiano Ronaldos oppførsel mot klubben han spiller for. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Plussene hans veier ikke opp for minusene. Jeg trodde Ten Hag skulle benytte anledningen til å bli kvitt han. Starter han som innbytter to ganger bryter helvette løs, sier Thorstvedt om spissens ego.

– Problemet ligger der og verker, og kommer til å fortsette å gjøre det, understreker Thorstvedt.

Likevel tror han Manchester United-supportere vil tilgi stjernen når sesongen starter, hvis han blir.

– Fansen er en «tilgivende bunch». Når han scorer sitt første mål er det glemt. For noen ødelegger dette, men han har en såpass stor status at det vil bli glemt, sier Thorstvedt.

Familiære årsaker

Ronaldo har ikke trent med rødtrøyene på grunn av familiære årsaker. Han og kjæresten Georgina Rodríguez (28) mistet et barn i april. Noe som var en tøff påkjenning for familien.

Dag Langerød, ansvarlig redaktør i den skandinaviske supporterklubben til Manchester United, er usikker på om Ronaldo blir værende i klubben.

– Sett utenfra virker det ikke som han vil spille for United i Europa League kommende sesong. Han vil til en Champions League-klubb.

– Han vil bort. United vil beholde han. Ikke mange klubber ser ut til å ville ha han.

Forrige sesong endte Manchester United på en skuffende 6. plass på tabellen, og mistet dermed muligheten til å spille i Champions League. Det er ikke Ronaldo særlig glad for.

– Han er ingen Europa League-spiller. Han har aldri spilt der, og vil nok heller spille i mesterligaen enn å vinne Europa League med United.

FORTSETTER HAN? Cristiano Ronaldos fremtid er usikker. Tirsdag skal han i samtaler med manager Erik Ten Hag. Foto: Jon Super

Derfor har agenten Jorge Mendes reist verden rundt i jakten på en klubb som ønsker portugiseren.

«Ingen» vil signere Ronaldo

– Han tjener gode penger i Manchester og er 37 år gammel. Men agenten hans har trøbbel med å finne en Champions League-klubb som vil ha han.

– Det ser ikke ut som han og agenten har klart å finne en ny klubb, men vi får se, sier Langerød.

– Hvorfor tror du han vil bort?

– Det må være Ronaldos store ønske om å vinne noe stort og forbedre egen Champions League-rekord.

AGENT: Jorge Mendes er stjernespillerens agent, som nå jobber på spreng for å sikre hvor Cristiano Ronaldo spiller i fremtiden Foto: Fabio Ferrari / AFP / NTB

– Så er det underkommunisert at han har vært borte på grunn av personlige årsaker. Mange supportere legger det til side og kaller han egoist.

Han mener supportere av klubben bør ta mer hensyn til situasjonen portugiseren står i.

– Det er umulig å sette seg inn i situasjonen han er i, der familien mistet et barn i april. Det kan være en grunn. Man må ha stor respekt for at han går igjennom det og har det utgangspunktet, sier Langerød.

MED KJÆRESTEN: Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez. Bildet er tatt i 2019. Våren 2022 mistet paret ett barn da Rodriguez ventet tvillinger. Foto: Oscar Del Pozo

Negativ påvirkningskraft

Han mener også at ryktene om Ronaldos oppførsel i garderoben da han spilte for Juventus gjør at ingen klubber vil hente han.

Flere uttalte at Ronaldos påvirkning på lagkameratene gjorde at lagets form dabbet av mot slutten av sesongen.

– Alle har fått med seg skriveriene om Ronaldos mulige påvirkning i garderoben. Det har også vært mildt sagt spørsmål om han er en spiss som løper og presser hele tiden eller ikke.

Langerød tror også at portugiserens høye ukelønn skremmer flere klubber fra å signere stjernespissen.

– De færreste klubbene klarer å betale ukelønna hans, eller et eventuelt lønnskutt. Det blir mye penger i de fleste klubber. Hadde han vært ti år yngre hadde situasjonen vært annerledes, mener han.

Manchester United åpner Premier League-sesongen hjemme mot Brighton Hove & Ablion søndag 7. august. Det er mindre enn to uker til.