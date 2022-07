Spiste flymat – oppdaget slangehode

Da SunExpress-flyverten skulle ta seg en bit av flymaten sin på ruten mellom Ankara i Tyrkia og Düsseldorf i Tyskland tidligere i juli, fikk vedkommende seg en støkk.

Mellom poteter, salat og tomater lå det gjemt en liten, uvelkommen gjest – nemlig et avskåret slangehode.

Det skriver luftfartsbloggen One Mile at a Time.

En videosnutt av det noe eksotiske måltidet, som noen trolig også vil beskrive som uappetittlig, ble delt på YouTube av det tyrkiske nyhetsnettstedet Gazete Duvar.

«Fullstendig uakseptabel»

En talsperson for tyrkiske SunExpress uttalte overfor tyrkiske medier at hendelsen er «fullstendig uakseptabel», og at flyselskapet har satt kontrakten med matleverandøren på pause mens det blir gjort en grundig undersøkelse av hva som har hendt, ifølge The Independent.

– Med mer enn 30 års erfaring i luftfartsbransjen, er vår største prioritet at servicen vi tilbyr gjestene på flyene våre, er av den ypperste kvalitet, og at både gjestene og de ansatte har en komfortabel og trygg flyreise, uttalte talspersonen.

Avviser anklagene

Samtidig har cateringfirmaet, Sancak Inflight Services, som står bak flymaten, benektet at slangehodet stammer fra deres kjøkken.

– SunExpress Airlines er en verdifull kunde i landet vårt og et populært flyselskap i Europa, som nylig besluttet å styrke flyflåten og rutenettverket. De meldte også at de hadde et behov for catering om bord, sa en talsperson for Sancak, og fortsatte:

– Vi har ikke tilført noen av de fremmedlegemene som skal ha blitt funnet i maten. Dette på grunn av de tekniske og termiske forholdene i produksjonen på våre catering-fasiliteter.

Sancak hevdet at siden måltidene deres blir varmebehandlet med hele 280 grader, må slangehodet som så relativt ferskt ut, ha blitt plassert i maten i ettertid.

Lignende tilfeller

Det er ikke bare slangehoder som har forvillet seg i flymaten gjennom årenes løp.

I 2019 fant en passasjer på Singapore Airlines en annens tann i maten. Samme år oppdaget en Air India-passasjer en stor kakerlakk i frokosten.