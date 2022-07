Norsk ekspert sår tvil om flystyrt-teori

Hellas har klaget til både Ukraina og Serbia etter at et ukrainsk lastefly med serbiske våpen krasjet utenfor en gresk by.

Lørdag kveld, 16. juli, varsler et ukrainsk lastefly av typen Antonov An-12 at det har problemer. Klokken 19.42 ber flyet om tillatelse til å lande i Kavala, en liten by nord i Hellas.

Ingen hører mer fra flyet.

Eksploderte

Et drøyt kvarter etter den siste radiokontakten, styrter det brennende flyet ned i en kornåker i den lille landsbyen Palaiochori, like utenfor Kavala, der det eksploderer.

Det bor rundt 1600 mennesker i Palaiochori.

Fly styrter ikke ofte her.

Og i alle fall ikke som et eksploderende flammehav.

Det siste kan forklares med at dette flyet er lastet med 11,5 tonn våpen og landminer. Eksplosiver fra flyet sprer seg over en radius på én kilometer fra flyvraket, ifølge den greske avisen Kathimerini.

Hvor skulle disse våpnene egentlig?

STOR JOBB: Brann- og redningsmannskaper ved åstedet 16. juli. Foto: EUROKINISSI / REUTERS

De 1600 innbyggerne kan høre eksplosjoner langt utpå søndagen.

Nødetatene bruker flere dager på å finne de åtte omkomne, som alle var ukrainere.

Kjent våpenhandler involvert

Nå skriver Deutsche Welle at våpnene som flyet fraktet trolig er produsert av Slobodan Tesic, som angivelig skal være en av de største våpenhandlerne på Balkan og som lenge har vært oppført på USAs sanksjonsliste.

Serbia er ifølge Deutsche Welle en av Europas viktigste våpenprodusenter, og tilbyr alt fra håndvåpen og miner til artilleri, tanks, kampfly og rakettsystemer.

Ifølge avisen er Tesic ofte involvert når serbiske våpen selges ulovlig. Han var på USAs sanksjonsliste fra 2003 til 2013, etter å ha solgt våpen ulovlig til Liberia, og ble plassert der igjen i 2017 for flere ulovlige salg.

64-åringen var også sentral i den såkalte Krusik-skandalen, som ble avslørt i 2019.

OMFATTENDE ARBEID: Biovåpeneksperter på vei til vrakrestene søndag 17. juli. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP / NTB

Hans selskaper kjøpte da våpen fra den statseide våpenprodusenten Krusik til langt under markedspris, og solgte våpnene utenlands for en vesentlig høyere pris.

Dette skjedde også til tross for at det er et annet statseid selskap som har ansvaret for serbiske våpensalg til utlandet.

– Følger ikke alltid reglene

Serbia er, ifølge en ekspert, heller ikke kresen med hvor våpnene selges.

– Den serbiske staten prøver å skvise hver eneste dinar ut av denne industrien. Grensen går ved eksport til land under FN-sanksjoner og land involvert i væpnede konflikter, men Serbia følger ikke alltid disse reglene, sier Vuk Viksanovic ved Beograds Senter for sikkerhetspolitikk.

Så sent som i februar i år avslørte serbiske journalister ifølge Deutsche Welle at serbiske våpen hadde blitt levert til Myanmar, selv etter militærkuppet der i februar 2021.

På vei til Bangladesh

Flyet som styrtet i Hellas var på vei til Bangladesh, via Jordan, men Deutsche Welle spekulerer i om det egentlig kan ha vært på vei til Ukraina, selv om det tok av fra Nis i Serbia og fløy sørover i stedet for østover.

Uansett har hendelsen forsuret de diplomatiske båndene mellom Hellas og Serbia, og mellom Hellas og Ukraina. Greske myndigheter har sendt en formell klage til begge land om at de ikke på forhånd ble varslet om flyets last.

Både selskapet Meridian, som eier flyet, og den serbiske forsvarsministeren har benektet at flyet var på vei til Ukraina.

Men statsviteren Deutsche Welle har intervjuet, mener fortsatt at dette spørsmålet er verdt å forfølge.

– Offentligheten fortjener svar på hvorfor et ukrainsk fly transporterte serbiske våpen akkurat nå, mens en stor internasjonal konflikt pågår på ukrainsk territorium, mener Vuksanovic i Beograd.

Han mistenker at Serbia forsøker å balansere mellom å blidgjøre både Vesten og Russland.

– Dette betyr på den ene siden våpen til Ukraina for å blidgjøre Vesten, og på den andre siden innrømmelser fra Serbia overfor Russland. Alt dette handler om den serbiske elitens forsøk på å balansere internasjonale maktsentrum for å skaffe seg tjenester i retur, hevder Vuksanovic.

Norsk ekspert tviler på Ukraina-teorien

Førsteamanuensis Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning og leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole, bet seg merke i flystyrten da den skjedde.

Han er skeptisk til teorien om at våpnene skulle til Ukraina.

SKEPTISK: Forsker og etterretningsekspert Tom Røseth. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er egentlig ikke noe unormalt i at et ukrainsk selskap med Antonov-fly brukes til våpentransport. Norge leide også inn det da vi skulle transportere våpen til Tyskland. Dette er veldig kapable og store lastefly, som har plass til pansrede kjøretøy, og som er vanlig å bruke til våpenleveranser, sier Røseth til TV 2.

Han forstår mistanken om at flyet skulle til Ukraina, men påpeker at det er flere ting som taler imot dette.

– Det ene er at staten Serbia neppe vil ses på som en leverandør til Ukraina. Dette var jo et privat selskap, Valir, som av det jeg har sett har avtaler med den serbiske staten. Dette er også en business med et ukrainsk selskap som leverer våpen rundt omkring til vanlig, og i tillegg stemmer lokasjonen overens med retningen til Bangladesh, sier Røseth.

– Samtidig kan man kanskje snu på dette og si at Bangladesh-påstanden vil kunne fungere som dekke for at Serbia trosser Russland ved å selge våpen til Ukraina?

– Ja, jeg kan ikke utelukke det, men jeg tror ikke den serbiske regjeringen vil ta den risikoen. Det er fortsatt en sterk identitet mot Russland i Serbia, understreker Røseth.

Greske myndigheter jobber nå med å rydde opp etter flystyrten.

– Det første anslaget er at det kommer til å ta minst én måned å få ryddet området, sa den lokale ordføreren Filippos Anastassiadis til den statlige TV-kanalen TV ERT i forrige uke, ifølge NTB.