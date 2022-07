Så mye tjente Jakob Ingebrigtsen på VM-suksessen

Friidretts-VM er over, hvor det soleklare norske høydepunktet var Jakob Ingebrigtsens VM-gull på 5000-meteren natt til mandag.

Han tok også med seg en sølvmedalje fra 1500-meteren, noe som han selv ikke var særlig fornøyd med.

– Det er svart. Helt mørkt, sa en skuffet Ingebrigtsen til TV 2.

Likevel kan han reise hjem fra USA med mer enn bare to medaljer i bagasjen. Han mottar også store summer i premiepenger for prestasjonene i Oregon, USA.

Ifølge den spanske avisen AS lyder premiepengene på 70 000 dollar for individuell gull, og 35 000 dollar for sølv. Med ett gull og ett sølv vil Jakob Ingebrigtsen motta 105 000 amerikanske dollar.

I norsk valuta tilsvarer det rundt 1,05 millioner kroner i premiepenger.

Det er en økning på over 100.000 i forhold til hva han hadde tjent med samme medaljefangst under VM i Qatar i 2019.

Eivind Henriksen var den andre nordmannen som tok medalje, og med sin bronsemedalje i slegge kan han innkassere en premiepott på rundt 220.000 kroner.

For Karsten Warholm ble VM en skuffelse, og han endte bare på 7. plass i finalen. Det gir han rundt 60.000 kroner.

Den svenske stavhopperen Armand Duplantis tok gull, og det ble ekstra lukrativt. Førsteplassen gir 70.000 dollar i likhet med Ingebrigtsen, men det er verdensrekorden han tok som er virkelig innbringende.

Det japanske elektronikkfirmaet TDK sponser nemlig alle de som tar ny verdensrekord med 100.000 dollar - noe som tilsvarer rundt én million kroner. Duplantis er dermed 1,7 millioner kroner rikere.

For Jakob Ingebrigtsen kommer nok premiepengene godt med i tiden fremover. Han og forloveden Elisabeth Asserson kjøpte i vår et hus til åtte millioner kroner. Asserson har fortalt på sosiale medier at paret skal rive og bygge et nytt hus på tomten.