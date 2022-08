Ekspert: Nå vipper krigen, og vi kan få svar i september

Det er absolutt ikke sikkert at krigen i Ukraina går i Russland sin favør, mener ekspert. Han tror vi kan få flere svar på hvilken vei krigen går allerede neste måned.

Etter mange måneder med kamper i Ukraina-krigen, kjempes det fortsatt harde kamper på mange fronter. Og nå tror Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, at vi snart kan få svar på hvilken vei krigen kommer til å gå.

– Det er stor usikkerhet, og russerne har hatt minimal fremgang.

Han sier Russland bruker mye frivillige styrker, og det brukes hardt press for å få folk til å stille. Ydstebø har tidligere uttalt til TV 2 at denne taktikken er «forkastelig».

– Det sendes inn styrker som har en uke eller to lang trening. Kommentatorer og analytikere er nå usikre på om Russland klarer å bygge opp igjen kapable styrker, sier han.

Oberstløytnanten sier Ukraina på sin side har mer enn nok av folk som vil slåss for landet sitt, og har brukt tiden godt til å bygge opp styrker som har gått tapt, selv om også Ukraina har fått kritikk for sin rekrutteringstaktikk.

VIPPER: Oberstløytnant Palle Ydstebø sier det ikke er sikkert krigen går Russland sin vei. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ydstebø mener krigen nå står og vipper, mye på grunn av disse faktorene.

– Det er ikke sikkert det går i Russland sin favør.

– Antagelig får vi flere svar i løpet av høsten, og kanskje allerede neste måned, i september. Det er mange seige avgjørelser involvert i dette, som både går på industri, logistikk og slike ting, forteller han til TV 2.

Vil ta Svartehavet

Russland angrep nylig havnen i Odessa. Det skjedde rett etter at de to landene hadde underskrevet en viktig kornavtale som skal sikre korn­eksporten. De siste månedene har lagrene i havnene fylt seg opp.

Ydstebø sier det er en en tydelig grunn til at Russland utfører disse angrepene, på tross av kornavtalen.

– Russland vil prøve å ødelegge ukrainske sjømålsmissiler. De gjør det vanskelig for dem å operere i Svartehavet, og er en stor trussel.

Det er disse rakettene som senket skipet «Moskva» tidligere i år.

– Det er et eksempel på effekten. Men etterretning viser at russerne har ikke fått til dette. Det tyder på at de ikke har hatt god nok informasjon om hvor disse er, sier han.

Taktisk Lavrov

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har nå fortalt, i motsetning til tidligere uttalelser, at Russland prøver å styrte den ukrainske regjeringen. Dette tror Ydstebø det kan være flere grunner til.

– Det er jo egentlig bare en bekreftelse av krigsmålet. Hva slags hensikt det har, kan være flere. Det ses på som reisen i Afrika, der de prøver å nesten fremstille seg som sivilisasjonens forsvarere.

Men han tror også det kan ha med at de vil teste retorikken hvordan dette vil oppfattes av ulike målgrupper, både i vesten og innad i Russland.

Etter Russland invaderte Ukraina den 24. februar, er flere millioner mennesker drevet på flukt.

Britisk etterretning har anslått at omkring 15.000 russiske soldater er drept under krigen i Ukraina, mens ukrainske myndigheter hevder at antallet er nærmere 39.000.

Nå ser det ut til at krigen er i en avgjørende fase.