Mener England har lært av semifinale-fadesene

I 2015-VM sa det stopp i semifinalen mot Japan, i 2017-EM mot Sarina Wiegmanns Nederland og i 2019-VM ble USA for sterke i kampen om en finalebillett.

Tre strake mesterskap med semifinale-exit er resultatet for England. Den rekken håper Chelsea-stjerne Millie Bright at «The Lionesses» bryter tirsdag kveld.

– Uansett lærer man fra erfaringene, så spillerne kan ta med seg det inn og ta lærdom av det, sa Bright på pressekonferansen dagen før semifinalen mot Sverige.

Millie Bright ble utvist i VM-semifinalen mot USA i 2019, der England røk ut av mesterskapet. Foto: FRANCK FIFE

Forsvarsbautaen mener England stiller med blanke ark foran en ny semifinale og stiller sterkere som lag denne gangen.

– Hver eneste semifinale er forskjellig. Vi ønsker å fortsette å bygge på selvtilliten vår. Vi blir mer robuste for hver kamp, men vi må kjempe fra start til slutt, sier hun.

Mens England har gått tapende ut av sine tre siste semifinaler, kommer tirsdagens motstander fra en semifinalesuksess for under et år siden.

Sverige gikk seirende ut av OL-semifinalen mot Australia i Tokyo. Det endte med OL-sølv til slutt etter tap på straffer mot Canada i finalen.

– Jeg verdsetter erfaring veldig høyt. Efaring gir selvtillit. Når man har gjort noe før, er det lettere å gjøre det igjen, sa Magdalena Eriksson om forskjellen på Sverige og Englands semifinaleopplevelser.

Fridolina Rolfö (t.v) og Magdalena Eriksson feirer overtidsseieren mot Belgia i kvartfinalen. Foto: MOLLY DARLINGTON

– Men med det sagt, så blir det ikke lett mot England. Men for meg personlig verdsetter jeg erfaring og jeg vokser med det, uttalte Chelsea-stopperen.

Sveriges forsvarssjef lar seg ikke stresse av å møte vertsnasjonen på et fullsatt Bramall Lane med nærmere 30.000 engelskmenn på tribunen.

– Vi har så mye erfaring i dette laget, så det er situasjoner vi har møtt tidligere. Vi husker jo OL-semifinalen i 2016 mot Brasil, sa Eriksson.

Sverige slo nemlig ut vertsnasjonen i semifinalen under Rio-OL.

– Det er Englands fordel at de spiller på hjemmebane, men vi kan dra fordel av at det ligger et ekstra press på dem for å spille bra foran sitt eget publikum. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det vanskelig for dem, avsluttet 28-åringen.

