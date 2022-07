Tove rydda til fest då denne dukka opp

For kort tid sidan skulle Tove Falkeid og kjærasten gjere klar til fest i Dimmelsvik i Hardanger.

– Kvar sommar har vi besøk frå Haugesund av mine venner. Men det var meldt litt dårleg vêr, så då tenkte eg å rydde og gjere klart eit festlokale på låven, seier Falkeid.

Trudde det var ei flaggermus

Falkeid var nesten ferdig med ryddinga, då ho såg noko som hang ned frå ei hylle.

Ho tok tak i det som likna på eit tau, men det var det langt i frå å vere.

FUNNEN PÅ LÅVEN: Det seiast at kattar har ni liv. Den mystiske katten på låven ser ut til å ha brukt opp alle saman. Foto: Diana Ousdal

– Så står eg med noko eg trudde var ei flaggermus, for den var heilt flat. Så ser eg vêrhåra og eit kattefjes, seier Falkeid.

Kan ha lege i 30 år

I hylla på låven hadde nemleg ein katt lagt seg til for mange år sidan. Der fann den også sin siste kvilestad.

– Den var litt søt, på ein fascinerande og ekkel måte. Øyra stod opp, og ansiktet var veldig roleg med lukka auge. Eg tenker at den må ha gått og lagt seg der for å dø, seier Falkeid.

SJELDANT FUNN: Då Tove skulle rydde på låven i Dimmelsvik i Kvinnherad, fann ho ein mumifisert katt. Foto: Diana Ousdal

Kor lenge den døde pusen hadde vore på låven er uklart.

Etter diskusjonar med kjærasten fann dei ut at det kan vere snakk om rundt 30 år, sidan eit golv på låven blei skifta då.

Tørkar ut

Jørgen Rosvold er assisterande forskingssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han fortel at mumifisering av dyr skjer ved at all fuktighet i kroppen fordampar. I tillegg bør det ikkje vere insekt i nærleiken som kan bryte opp liket.

– Over tid når ein kropp ligg i eit rom som er heilt tørt, så vil all fuktighet fordampe ut, og då vil det ligge eit tørt lik igjen, seier Rosvold.

FORSKAR: Jørgen Rosvold ved NINA fortel at dyr kan bli mumifisert viss all fuktighet i kroppen fordampar. Foto: NINA

At døde kattar blir mumifisert er truleg ikkje så uvanleg, då dei har for vane å gjemme seg vekk for å døy, ifølge Rosvold.

Han kjenner til fleire historier om mumifiserte dyr som er funne i husveggar og golv, og særleg i gamle hus som ikkje har vore heilt tette.

Forskaren fortel at det generelt er tre måtar dyr kan bli mumifisert på.

– Det eine er viss det er veldig tørt. Det andre er viss det er veldig kaldt. Det er døme på uttørka dyr som er funne under isbrear og slike ting. Og det tredje er viss det er veldig lite oksygen, som til dømes i ei myr.

"SKULPTUR": Katten står no på utstilling i låvevindauget. – Den blei midtpunktet på grillfesten, seier Falkeid. Foto: Diana Ousdal

Har fått heidersplass

Etter å ha blitt oppdaga, blei den mumifiserte katten satt i vindauget, og fekk vere med på festen.

Sidan har heile bygda vore innom for å sjå på det mystiske funnet, fortel Falkeid.

– Blei den festens midtpunkt?

– Ja, sjølvsagt. Den blei midtpunktet på grillfesten, seier Falkeid og ler.