Barcelona-stjernen kritisert av BBC-ekspert – nå advarer Sverige-sjefen England

Se EM-semifinalen mellom England og Sverige tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play!

Til tross for at hun står med én scoring og én målgivende på fire kamper for Sverige i EM, har Fridolina Rolfö ikke helt fått det til å stemme på banen i dette mesterskapet.

Det var i pausen under kvartfinalen mot Belgia at den svenske Arsenal-treneren Jonas Eidevall fyrte løs med kritikk mot den svenske Barcelona-stjernen.

– Hun er nødt til å «steppe opp». Jeg synes det gjelder hele turneringen, sa Eidevall i BBC-studio.

39-åringen jobber som ekspert både for britiske BBC og svenske TV 4 under EM.

Jonas Eidevall, her i rollen som Arsenal-trener, jobber denne sommeren som ekspert for BBC i Englan sammen med blant andre tidligere England-spiller Fara Williams (i lilla). Foto: John Walton

– Hvis hun hadde spilt for England under Sarina Wiegmann, hadde det ikke vært en sjans at hun hadde spilt så mange minutter i kamp etter kamp, fortsatte svensken.

Eidevall hadde åpenbart forventet mer fra Rolfö i den svenske landslagsdrakten denne sommeren.

– Hun er en av de store stjernene i Sverige, Hun må heve seg og levere, hvis ikke så mener jeg Peter Gerhardsson burde bytte henne ut og sette inn Lina Hurtig i stedet, fortsatte Arsenal-treneren.

I etterkant har blant andre Stina Blackstenius, som spiller under Eidevall i Arsenal, gått ut og forsvart Rolfö, ifølge svenske medier som Expressen og Sportbladet.

Fridolina Rolfö i prat med landslagssjef Peter Gerhardsson under gruppespillskampen mot Sveits i EM. Foto: FRANCK FIFE

Under Sveriges pressekonferanse dagen før EM-semifinalen mot England, fikk Sverige-sjef Peter Gerhardsson spørsmål om hva han tenker om kritikken og hva han kan gjøre for at det skal «løsne» for Rolfö på banen.

– Det er så små marginer i fotball. Hvis jeg hadde vært England, så hadde jeg vært urolig. Det kommer til å løsne for henne, svarte 62-åringen selvsikkert.

– Man kan ha ulike meninger og prespektiver på ting, men forhåpentligvis kommer hun til å lede oss til en finaleplass i morgen.

På spørsmål om hva Sverige kan gjøre for å involvere Rolfö mer i spillet, mener Gerhardsson at man kanskje må snu litt på ting.

– Hvis du ser på taktikken, så er det todelt: Det er delvis hva vi kan gjøre, men også hva motstanderen gjør. Noen ganger kjenner motstanderen godt til våre beste spillere, sier Sverige-sjefen.

– Jeg vet ikke hva andre trenere har gjort, men vi gjør jo nettopp det. Vi forsøker å ta motstanderens beste spillere ut av spillet. Det kan fort være en faktor i prestasjonen.

