Sverige fyrer løs mot VAR i EM: – Det er katastrofalt

Sverige har fått kjenne på videodømmingens nådeløse grenser i dette europamesterskapet. Fem scoringer har blitt annullert som følge av offsideavgjørelser gjort tatt av VAR (videodommer).

To av dem har vært ekstremt tvilsomme og den tidligere svenske toppdommeren Jonas Eriksson har reagert sterkt på avgjørelsene – blant at denne scoringen fra Stina Blackstenius ble annullert i kvartfinalen mot Belgia:

Se og døm selv: Er dette offside?

Den tidligere FIFA-dommeren Jonas Eriksson jobber som ekspert for svenske TV 4 under mesterskapet.

Etter å ha reagert på annulleringen, uttalte han under deres sending at UEFA bruker halvparten så mange kameraer til VAR i kvinnenes EM sammenlignet med herrenes.

Det har fått flere i den svenske leiren til å se rødt.

– 50 prosent færre kameraer her enn i herrenes EM. Det er katastrofalt, uttalte Kosovare Asllani på en pressekonferanse.

Sverige-stjerne Kosovare Asllani under pressekonferansen på Bramall Lane mandag ettermiddag. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Hvis man ikke skal bruke VAR riktig, hvorfor ha det? Det kan være matchavgjørende, fortsatte den svenske stjernen.

TV 2 har sendt spørsmål til Det europeiske fotballforbundets (UEFA) medieavdeling med spørsmål om det stemmer at det brukes 50 prosent færre kameraer og hvorfor det eventuelt er slik. UEFA har så langt ikke svart på henvendelsen.

Sverige-trener Peter Gerhardsson beskriver den påståtte forskjellsbehandlingen som uakseptabelt.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg liker VAR og synes det ofte er rettferdig, men når det kommer kamper hvor det gjøres feil og linjene ikke trekkes riktig... uttalte Sverige-sjefen.

Sverige-trener Peter Gerhardsson. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Også i kampen mot Sveits i gruppespillet, fikk Sverige annullert en scoring det kom sterke reaksjoner på i ettertid.

Svenskene sendte inn en protest på det de mente var feil opptegning av offsidelinjen som la grunnlag for annulleringen.

– Det er for dårlig. At de setter linjen feil, føles for dårlig. Man forventer jo at det skal bli rett når det er VAR, uttalte Sverige-forsvarer Amanda Ilstedt til Expressen etter kampen.

