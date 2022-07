Flammene herjer i Europa

Hetebølgene herjer flere steder i Europa. Flere steder har gradestokken krøpet opp over 40 varmegrader denne sommeren.

I Portugal og Spania har man ikke målt tilsvarende tørke på 1200 år, ifølge NTB. Også i Italia settes det rekorder. Det skal være 70 år siden landet gjennomgikk en like varm sommer som i år.

HERJET: Dette satellittbildet fra juli viser hvordan et område i Portugal har blitt rammet av skogbranner i sommer. Foto: Planet Labs PB/Handout via Reuters

Har krevd 1700 menneskeliv

De høye temperaturene skaper flere utfordringer og gjør blant annet at avlinger tørker ut. Det fører imidlertid også til at en rekke skogbranner sprer seg.

TV 2 skrev lørdag at branner over hele Europa har ført til at nær 575.000 hektar skog har gått tapt. Det er et 100.000 hektar større område enn hva som brant ned i hele 2021.

Varmen har også krevd mer enn 1700 menneskeliv i Spania og Portugal alene, ifølge Verdens helseorganisasjon. Enda flere har mistet hjemmene sine.

LYSER OPP: En innbygger i den portugisiske byen Fiolhoso ser på flammene fra en skogbrann som lyser opp i nattemørket nord i Portugal. Foto: Patricia De Melo Moreira/AP

FLAMMEHAV: Et brannfly over en skog i provinsen Guadalajara i Spania. Foto: Rafael Martin/Europa Press

ASKESKOG: Et hus midt i den utbrente skogen ved El Pont de Vilomara i Spania. Foto: Emilio Morenatti/AP Photo

140 skogbranner

Foruten Portugal og Spania er Hellas blant landene som er hardt rammet av de høye temperaturene.

Ifølge den greske kringkasteren ERT har det siden fredag brutt ut over 140 skogbranner i Hellas, blant annet på den populære ferieøya Lesvos der over 450 personer skal ha blitt evakuert.

– Det er en eksplosiv cocktail av tørke, høye temperaturer og kraftig vind, sa talsperson Yiannis Artopoios i det greske brannvesenet på en pressekonferanse søndag kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP.

SVART RØYK: En strømkabel og et trafikklys er i ferd med å slukes av flammene ved den greske byen Krestena, sør for Olympia. Foto: Giannis Spirounis/Eurokinissi

BRANNSLUKKING: Et brannhelikopter slipper vann over en skogbrann ved den greske byen Krestena søndag. Foto: Giannis Spirounis/Eurokinissi

UTBRENT: Et utbrent område i Dadia nasjonalpark, i den greske regionen Evros mandag. Foto: Alexandros Avramidis/Reuters

Mange blir rammet

Også i Frankrike, Tyskland, Tsjekkia og Slovenia har brannmannskaper kjempet mot skogbranner.

I Storbritannia ble det i midten av juli for første gang registrert over 40 varmegrader.

VRAK: En utbrent bil i et skogsområde rammet av skogbrann sørvest i Frankrike. Foto: Philippe Lopez/AFP

NASJONALPARK: Brannmenn kjemper mot flammene i nasjonalparken Ceske Svycarsko i Tsjekkia. Brannen startet søndag og spredte seg videre mandag denne uken. Foto: Hajek Vojtech/CTK

KAMP: En brannmann kjemper mot flammene i Sierra de la Culebra i Spania lørdag. Flammehavet har allerede slukt store landområder med dyrket mark. Foto: Emilio Fraile/Europa Press

Kan bidra til matmangel

I Italia forventes 30 prosent av landets avlinger å gå tapt på grunn av tørken, skriver Bloomberg.

Tidligere i år meldte FN at klimaendringer er en trussel mot den globale matsikkerheten. Mangel på for eksempel korn rammer først og fremst innbyggere i de fattigste landene. Det forklarte professor i samfunnsøkonomi, Halvor Mehlum, til E24 tidligere denne uken.

– Produksjonskutt fører til at prisene stiger. De rike vil kunne spise som før, mens de fattige ikke vil få tilgang til mat.

Til tross for at FN tidligere i juli kunne melde at Ukraina og Russland hadde signert en avtale om eksport av korn, er hvetemangelen i verden fortsatt stor som følge av invasjonen.

ILD OG RØYK: Kamp mot flammene i Massarosa, sentralt i Italia. Foto: Federico Scoppa/AFP

EVAKUERING: Rundt 1000 brannmenn har kjempet mot flammene vest i Slovenia den siste uken. Skogbrannene har spredt seg med vinden fra Italia og har resultert i evakuering av en rekke tettsteder. Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

BRANN I GRENSELAND: Et helikopter flyr gjennom røyken fra en skogbrann ved grensen mellom Slovenia og Italia. Foto: Borut Zivulovic/Reuters

FNs klimapanel advarer

Nyere forskning viser at klimaendringene allerede har ført til hyppigere og mer intense hetebølger, og at 2011-2020 var det varmeste tiåret som noensinne er registrert.

FNs klimapanel IPCC advarte nylig og sa at vi begynner å få svært dårlig tid dersom verden skal klare å holde temperaturstigningen under 1,5 grader og dermed unngå de mest ødeleggende klimakonsekvensene.

– Vi står overfor en rekke utfordringer, som å begrense den globale oppvarmingen. At vi allerede ser klimarelaterte ekstremhendelser i Europa understreker at det haster, uttalte Mauro Facchini ved EU-kommisjonens generaldirektorat.

IHERDIG KAMP: En lokal innbygger kjemper mot brann i gresset med en spade nordvest i Spania. Ifølge spanske myndigheter har hundrevis av innbyggere mistet live på grunn av den ekstreme hetebølgen. Foto: Bernat Armangue/AP Photo