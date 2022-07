Ble smittet av apekopper: – Trodde jeg skulle dø

23. juli fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at apekopper er en global helsekrise. Viruset har nå passert 16.000 tilfeller i 75 land.

WHO advarer om at de fleste land er dårlig forberedt på å håndtere en større smittebølge. Foreløpig er 90 prosent av registrerte tilfeller i miljøer hvor menn har sex med menn.

Haryn Tulunay jobber til daglig med helse og seksualitet. Foto: Privat

Hiv-smittet

Harun Tulunay fra London jobber til vanlig med seksuell helse. Han er også hiv-positiv, men har alltid hatt viruset under kontroll. Da han begynte å føle seg dårlig, fikk han til å begynne med flere feildiagnoser.

En lege mente han hadde betente mandler. En annen mente det kunne være en reaksjon på hiv-medisinen. Etter hvert ble symptomene så sterke at han ble testet for apekopper.

Apekopper er vanligvis en sykdom man blir frisk av uten intensivbehandling, men for Tulunay ble det dramatisk.

– Feberen ga seg ikke. Jeg tok ibux, paracet, antihistaminer og alt jeg kunne komme på. Ingenting hjalp. Jeg ringte legevakten, men hver gang fikk jeg beskjed om at det ikke var akutt og at jeg måtte ringe tilbake hvis jeg ble verre.

– Men verre enn 39,6 i feber betyr for meg at jeg er bevisstløs, sier Tulunay til Reuters.

– Trodde jeg skulle dø

Han klarte ikke spise, drikke eller svelge sitt eget spytt. Han hadde store smerter og ringte igjen til legevakten.

– Jeg gråt i telefonen og sa at jeg trodde jeg kom til å dø, sier Tulunay.

Da ble han innlagt på Royal London Hospital, hvor han ble i elleve dager.

Harun Tulunay lå på sykehus i 11 dager før han kunne skrives ut. Foto: Privat

Etter han ble skrevet ut, har han stått fram og fortalt om sykdomsforløpet. Han sier at han til tross for hiv-viruset har et godt immunforsvar, og at han ikke vet hvorfor han ble så dårlig av apekoppene sammenlignet med andre.

Apekopper har vært epidemier i deler av Afrika i flere år, men siden mai har viruset spredd seg raskt i mange land. Selv om sykdommen ikke regnes som en seksuelt overførbar sykdom, er det ofte utslett rundt kjønnsorganene som smitter ved nærkontakt.

Det kan også smittes ved kontakt med blemmer, skorper, kroppsvæsker, spyttdråper eller kontaktsmitte – for eksempel i uvasket sengetøy.

Barn utsatt

Forskere forventer ikke at apekopper vil spre seg i samme grad som koronaviruset, siden det skal nærkontakt til for å smitte noen. Men når viruset større befolkningsgrupper, kan det bli en belastning for helsevesen i ulike land.

Professor Jimmy Whitworth ved London school of hygene and tropical medicine. Foto: Reuters

– Det som er bekymringsfullt er at barn, spesielt barn under åtte år, og gravide kvinner har større risiko for å bli alvorlig syke av apekopper, sier professor i internasjonal helse, Jimmy Whitworth, til Reuters.

Tulunay ser allerede at klinikker som arbeider med seksualhelse har sprengt kapasitet.

– Hva gjør vi hvis vi plutselig får 5000 smittede, sier han.

Whitworth tror ikke smittetoppen er nådd ennå.

– Jeg tror antall tilfeller vil fortsette å øke og at vi når en topp de neste fire til seks månedene hvis vi lykkes med tiltak, sier professoren.

I tillegg kan risikogruppene bli immune etter gjennomgått sykdom eller vaksine.

UTSLETT: Foto: Privat

28 smittet i Norge

Det er per 25. juli 46 smittetilfeller i Norge. Av disse er 28 smitter her i landet, og det er hovedsak i Oslo de er blitt smittet. Alle som er smittet av apekopper i Norge, er menn.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om virusets spredningsevne og stor usikkerhet om den videre utviklingen, men vi kommer til å fortsette arbeidet som allerede er i gang med best mulig å ivareta pasientene og forsøke å stoppe utbruddet, sier lege Elisabeth Astrup ved Folkehelseinstituttet.

Det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i Norge, samtidig er en ny vaksine godkjent for bruk i Norge, ifølge FHI.

Samtidig mener de at det er større sannsynlighet for videre spredning blant grupper av menn som har sex med menn, kommer det fram i FHIs nye risikovurdering.