Helseansatte kan ikke klandres for babydødsfall i Ålesund

De ansatte har ikke skyld i at en baby døde like etter fødselen på Ålesund sykehus i mai i fjor, fastslår Statsforvalteren, som har gransket hendelsen.

Helseforetaket får likevel kritikk blant annet for å ha gitt moren for lite informasjon underveis, for delvis mangelfull overvåking og for å ha varslet politiet for seint om det uventede dødsfallet, skriver NRK.

Også politiet har etterforsket hendelsen, men kom i mars i år fram til at verken helsepersonell eller helseforetaket gjorde feil som førte til dødsfallet, og ingen ble dermed siktet i saken.