Andreas (44): – Man skal ikke leve sånn her

Prisene på strøm, enkelte matvarer og drivstoff har skutt til værs den siste tiden, og økonomene tror ikke de vil avta i år.

I tillegg til prisøkningene vil den stigende renten sette mange husholdninger i en økonomisk skvis til høsten.

Derfor har familiefaren Andreas Schrøder (44) og kona Janne Moen Schrøder (34) gjort en rekke tiltak for å imøtegå prisøkningene.

– Du finner ikke en eneste halogen-pære i huset; alt er byttet til LED, sier Andreas Schrøder mens han viser frem lampene i huset.

– Snu hver eneste krone

De kjøpte huset i Langesund i fjor høst. Da var de sikre på at utgiftene var overkommelige, siden begge er i full jobb.

– Jeg er yrkessjåfør, og Janne er vernepleier. Man skulle tro at det skulle holde, sier familiefaren.

Men prisøkningen på strøm, matvarer og drivstoff satte en støkk i økonomien.

– Med dagens priser har vi ikke god økonomi lenger, og må snu på hver eneste krone, sier Andreas Schrøder.

Han forteller at kona sjekker strømprisene flere ganger daglig.

STRØMPRISEN: Familien Schrøder følge nøye med på strømprisene daglig. Foto: Per Haugen / TV 2

– Nå er prisen 4,48 kilowattime, men i morgen skal det stabilisere seg på rundt tre. Da vil Janne sette på vaskemaskinen, sier familiefaren mens han viser oss strømprisene.

De har fem barn, der yngste er ti måneder og eldste 13 år. Derfor blir det mye skittentøy, men maskinen går kun om natta.

– Da er prisene lavest, men den burde jo gå døgnet rundt for å bli ferdig med alt, sier Schrøder.

Frykter mange inkassosaker

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er sikker på at mange familier må stramme inn fremover.

– Prisveksten har tatt igjen lønnsveksten, så det er klart at folk vil kjenne dette i lommeboka, sier Incedursun til TV 2.

GJELDSLAVER: Derya Incedursun i Nordea frykter det vil bli flere gjeldsslaver i tiden som kommer.

– Det å stramme inn forbruket nå, og tenke seg om før man gjør et kjøp, vil være viktig, sier Incedursun.

Forbrukerøkonomen fraråder alle å ta opp unødig forbrukslån eller kredittkortgjeld i sommerferien.

– Det jeg frykter at det blir flere inkassosaker, fordi man ikke betaler før forfall, og der er rentene skyhøye, sier hun.

Kvier seg for å handle i Norge

Andreas Schrøder viser frem kjøleskapet som er fullt av svenske matvarer.

– Det blir en del harryturer. Som regel storhandler vi en gang i måneden, sier han.

Når det går tomt for nødvendige dagligvarer, kvier han seg for å handle på nærbutikken, som er under 100 meter unna.

MATVARER: Andreas Schrøder sier han sparer mye penger ved å handle matvarer i Sverige. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har aldri handlet mer enn ti varer der samtidig, men går det tomt for brød, smør eller melk, så må man jo, sier han.

– Blir du litt besatt av å spare så mye?

– Ja, man føler man gjør noe gærent om man ikke gjør det, sier Schrøder.

Tidkrevende

Han er sikker på at familien bruker altfor mye energi på sparingen, og at det kan gå utover barna.

– Man blir kokt i hodet av det, spesielt hvis man har barn. Det er jo de man egentlig skal bruke energien på, sier familiefaren.

Likevel mener han det er nødvendig for å holde hodet over vann.

PAPPAPERMISJON: Andreas Schrøder er i dag i pappapermisjon. Foto: Per Haugen / TV 2

– Så lenge vi sparer inn på strøm, mat og unngår unødig kjøring, klarer vi å holde økonomien gående gjennom måneden, sier Schrøder.

Schrøder er bekymret for at høsten vil bli dyrere, og at de må stramme inn enda mer.

– Jeg synes ikke det er riktig, og det er ikke sånn man skal leve. Kona skal ikke måtte følge med på strømpriser døgnet rundt, sier Schrøder.

– Majoriteten vil klare seg

Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Glepp Knutsen (Ap), tror majoriteten vil klare seg gjennom høsten.

– Vi har forståelse for at folk er bekymret, fordi en god del ting blir dyrere. Samtidig går det veldig bra med norsk økonomi, sier Knutsen.

HAR FORSTÅELSE: Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Glepp Knutsen (Ap), sier regjeringen har forståelse for at folk bekymrer seg over prisøkningene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun understreker at dette vil være en viktig prioritering når regjeringen legger frem statsbudsjettet til høsten.

– Vi er en regjering for hele Norge, også for vanlige folk, sier Knutsen.

Statssekretæren sier regjeringen allerede har kommet med tiltak for å imøtegå prisøkningene.

– Vi har satt i gang en strømstøtteordning, som i stor grad skjermer norske husholdninger fra en urolig energisituasjon, sier Knutsen.