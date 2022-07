Nå er det avgjort: Eurovision blir arrangert i Storbritannia

Som vinner av Eurovision 2022 skulle Ukraina normalt ha arrangert Eurovision i 2023, men Russlands pågående angrep på Ukraina gjør dette vanskelig.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) besluttet derfor å flytte arrangementet til Storbritannia, forutsatt at man oppnådde enighet med BBC.

«Det er svært beklagelig at våre kolleger og venner i Ukraina ikke kan arrangere Eurovision i 2023. Å bli bedt om å være vertskap for den største og mest komplekse musikkonkurransen i verden er et privilegium», sier BBC-topp Tim Davie i en pressemelding.

Vil reflektere ukrainsk kultur

Én av betingelsene for å overta arrangementet, er å legge til rette for at Ukrainas seier i 2022 markeres på behørig vis.

Det er en forpliktelse BBC er innstilt på å overholde.

«BBC er opptatt av å la arrangementet reflektere ukrainsk kultur, samtidig som det vil vise frem mangfoldet i britisk musikk og kreativitet», sier Davie.

Neste steg er nå å avgjøre hvilken by Eurovision 2023 skal holdes i.

Ukraina protesterte

Det var den ukrainske hiphop-gruppa Kalush Orchestra som gikk seirende fra sangkonkurransen tidligere i år, med sangen «Stefania». Storbritannias innslag, «Space Man» fremført av Sam Ryder, kom på andreplass.

Da det ble kjent at EBU ønsket nettopp Storbritannia som vertsland neste år, protesterte Ukraina.

De mente at de ville være i stand til å oppfylle kravene til å være vertsland i 2023.

– Vi vil kreve at beslutningen endres, fordi vi mener at vi vil være i stand til å oppfylle alle kravene. Vi krever ytterligere forhandlinger om å holde Eurovision 2023 i Ukraina, sa landets kulturminister Oleksandr Tkatsjenko i en uttalelse i midten av juni.

Ukraina har tidligere arrangert Eurovision to ganger, i henholdsvis 2005 og 2017.