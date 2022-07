Mener dette kan bli avgjørende: – De kan forandre krigen

Ekspert Palle Ydstebø sier HIMARS-systemene har vært viktige for Ukrainas motangrep mot Russland, men USA nøler med å levere så mange som Ukraina trenger.

Amerikanerne har levert tolv M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) til Ukraina så langt, med fire nye på vei. Disse rakettsystemene har ifølge ukrainerne gjort enorm nytte for seg i krigen mot Russland, til tross for at de ikke ble levert før i juni.

HIMARS kan ha en rekkevidde på hundrevis av kilometer, avhengig av ammunisjonen, og en treffsikkerhet på noen få meter. Rakettsystemet er plassert på lettpansrede lastebiler og kan forflyttes kjapt.

– Ukraina har manglet evnen til å angripe mål i russernes bakre linjer, hvor Russland har sine kommandoplasser og forsyningslagre, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen.

VIKTIGE: Oberstløytnat Palle Ydstebø er ekspert på Ukraina-krigen, og sier HIMARS-rakettene så langt har vært viktige for Ukraina. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lang rekkevidde

Ved hjelp av HIMARS-raketter blir det lettere for Ukraina å angripe disse langdistansemålene – noe som svekker russernes kampkraft.

– Med HIMARS kan Ukraina nå viktige mål som ligger over 75 kilometer unna frontlinjen. På den måten kan Ukraina tvinge Russland til å plassere ammunisjon og forsyninger lengre unna, noe som svekker Russlands offensiv.

Slik får russerne mindre mulighet til å kontrollere og detaljstyre forsyningene. Det i seg selv bidrar til å forsterke effekten av HIMARS, sier Ydstebø.

– I sør har Ukraina hatt en stegvis og ganske kontrollert offensiv. Der ser man at de har brukt HIMARS for å ødelegge russiske kommandoplasser og forsyninger.

RAKETTANGREP: Ukraina etterlyser flere HIMARS-systemer, her avbildet i aksjon i Ukraina. Foto: VIA PAVLO NAROZHNYY

Ødelagt 50 ammunisjonslagre

Russiske bombardement er redusert til en tiendedel, anslår bataljonskommandør Bohdan Dmytruk i Ukrainas 93. mekaniserte brigade, ifølge The Washington Post.

Journalisten Illia Ponomarenko i The Kyiv Independent skriver at Ukraina – ifølge landets forsvarsminister Oleksij Reznikov – har ødelagt 50 russiske ammunisjonslager, takket være HIMARS.

The Washington Post skriver at amerikanerne ønsker å se hvordan Ukraina bruker våpnene før de sender mer avansert utstyr.

Vil ha hundre stykker

Ukrainerne poengterer på sin side at krigen er virkelig, ikke et videospill.

– Du prøver å komme til neste nivå, men før du klarer det, dør du som regel et par ganger. I virkeligheten kan du ikke dø flere ganger før du kommer til neste nivå, sier utenriksminister Dmytro Kuleba ifølge The Washington Post.

Ukraina mener at det er behov for langt flere enn de tolv man har og de fire som kommer.

– For et effektivt motangrep trenger vi minst hundre HIMARS. De kan forandre krigen, sier Reznikov i en videosamtale med amerikanske Atlantic Council.

Palle Ydstebø sier det er vanskelig å si hvor mange HIMARS-systemer Ukraina kan få tilsendt, men han sier det ikke er usannsynlig at de kan ende opp med 50 slike rakettsystemer.

– Jeg tror sjansene har økt, særlig etter at lederen for forsvarskomiteen i Representantenes hus, Adam Smith, har uttalt at USA og partnere kan sende 25-30 langtrekkende rakettsystemer.

– En slik leveranse vil i så fall bidra til større muligheter for en ukrainsk offensiv, sier han.