Derfor hadde rovdinosaurene korte armer

Tyrannosaurus rex, som betyr «King of the Tyrant Lizards», var en av de mest fryktinngytende rovdyrene som har vandret på jordkloden, og dominerte elveleiene i Nord-Amerika under krittperioden.

Ifølge Store norske leksikon regner vi perioden kritt fra 145 til 100 millioner år før vår tidsregning.

Fra topp til tå ruvet den 3,5 meter over bakken, og var nær 12 meter lang, skriver National Geographic. Til sammenlikning er en buss med 40 seterader rundt 13 meter lang. Det prehistoriske dyret veide mellom fem og åtte tonn.

Men til tross for 60 sylskarpe tenner plassert i en enorm kjeft som kunne bite med opp til åtte tonn trykk, var det muligens én kroppsdel som ikke var like skummel hos den grusomme Tyrannosaurus rex:

Nemlig de uproporsjonalt korte armene.

Korte armer. Store funn

Men Tyrannosaurus rex var ikke unik i å ha et kort armspenn.

Forskerne hevder heller at stort sett alle veldig store rovdinosaurer hadde slike proporsjoner; det til tross for at de tilhørte forskjellige familier, som ikke var nært beslektet med hverandre.

Nå kan en fersk forskningsartikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Current Biology belyse fenomenet.

Paleontolog Sebastian Apesteguia (i midten) og Pablo Gallina (til høyre) viser replikaen av hodeskallen til Meraxesen som ble funnet 20 km fra Villa El Chocon i Patagonia, sør i Argentina. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

For et nytt funn av en ny rovdinosaur kan gi svar på spørsmålet forskerne har stilt seg i en årrekke.

Dinosauren Meraxes, som streifet om i Patagonia i Argentina for omkring 90 millioner år siden, levde millioner av år før Tyrannosaurusen, og hadde den samme «skavanken», nemlig korte armer.

Illustrasjonsfoto av dinosauren Meraxes. Foto: CARLOS PAPOLIO / AFP Photo

Uvanlig komplett skjelett

Og det uvanlig komplette skjelettet av Meraxes har gitt ledetråder som kan løse mysteriet.

For selv om Meraxes tilhørte Carcharodontosauridae, og Tyrannosaurus rex tilhørte Tyrannosauridae-familien, hadde de lik form for vekst.

Her fra stedet hvor fossilet til Meraxes ble funnet i Patagonia, sør i Argentina. Foto: PETER MAKOVICKY / REUTERS

For utfra dataene fra studien fant forskerne at alle store rovdinosaurer, uavhengig av opprinnelse, hadde lik vekst.

Etter hvert som de vokste og utviklet seg, ble hodene deres proporsjonalt større, mens armene krympet.

Paleontolog Peter Makovicky poserer med deler av fossilet. . Foto: AKIKO SHINYA / REUTERS

– Armene ble redusert som en effekt av at hodet ble stadig mer massivt. Funksjonen deres ble helt sekundær, fordi hodet ble optimalisert slik at dyret kunne overmanne store byttedyr, sier lederen for studien, Peter Makovicky ved University of Minnesota i USA.

Resultatet: Armene blir unødvendige når evolusjonen fokuserte alt på kjever, tenner og bittstyrke.