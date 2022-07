Matapour fengslet i fire nye uker

Det besluttet Oslo tingrett mandag.

Matapour vil fremdeles ikke ha tilgang på TV, radio eller aviser. Retten åpner imidlertid for at han kan ha kontrollert samvær med sine to små barn.

Det er én måned siden Matapour skjøt vilt rundt seg i Oslo sentrum. To personer ble drept og flere titalls ble såret.

Som ved forrige fengslingsmøte valgte Matapour ikke å møte i retten. Dermed ble fengslingsspørsmålet gjennomført som en såkalt kontorforretning, som innebærer at en dommer behandler saken skriftlig.

Matapour har nylig sagt seg villig til å la seg undersøke av psykiatere. Denne uka skal han møte de sakkyndige, opplyser hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til Dagbladet.

Heller ikke denne gangen har Oslo tingrett sett det nødvendig å ta stilling til om Matapour hadde terrorhensikt da han begikk drapene.