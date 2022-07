Video avslører nye detaljer om One Direction

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere i år påsto Liam Payne at gruppa One Direction ble bygget rundt han. En ny video kan tyde på at det ikke foregikk helt på denne måten.

Det er allment kjent at de fem medlemmene i One Direction ble satt sammen i talentprogrammet «The X Factor» i 2010. Her gikk boybandet av med tredjeplassen, før de ble signert av Simon Cowell og oppnådde suksess over hele verden.

Det som derimot ikke ble vist i TV-programmet, var nøyaktig hva som foregikk i debattrommet da dommerne skulle bestemme hva som skulle gjøres med alle deltakerne, og hvem som skulle ut.

Dette var også den første sesongen dommerne tok den overraskende beslutningen om å sette sammen solo-deltakere til en gruppe underveis i programmet.

Var for ung

I slutten av mai gjestet tidligere One Direction-medlem Liam Payne (28) podkasten til vloggeren Logan Paul (27). Her påsto han at «The X Factor»-dommeren Simon Cowell (62) laget gruppa for ham, som en del av et løfte to år tidligere.

Da Payne var 14 år deltok han i samme program, men gikk ikke videre fordi Cowell mente den unge sangeren ikke var klar. Dommeren hadde imidlertid lovet at han «skulle få dette til å fungere» for den unge deltakeren.

Dette fikk fansen til å rase på sosiale medier, da de mente at One Direction absolutt ikke var satt sammen for Payne. Også sangeren Lizzo (34) uttalte seg om utsagnet i en TikTok, hvor hun sier «jeg vet ikke hvem som har løyet til den stakkars gutten, men han var IKKE frontmannen».

Publiserte video av utvelgelsen

Men en ny video, publisert på Youtube i forbindelse med gruppens 12-årsjubileum i år, viser nå hva som faktisk foregikk da dommerne foretok utvelgelsen. Videoen er publisert av den offisielle kontoen til «The X Factor UK».

Der ser det ut til at det er gjestedommer og Pussycat Dolls-sanger Nicole Scherzinger (44) som begynner å bygge et boyband. De to første deltakerne som blir plassert i gruppen er Niall Horan (28) og Harry Styles (28).

Videre plukkes Louis Tomlinson (30) ut, og deretter blir Paynes bilde lagt inn i gruppen, før Zayn Malik (29) er sistemann i rekka.

Videoen avkrefter derfor påstanden til Payne om at boybandet ble bygget for eller rundt ham, til tross for at man kan høre Scherzinger si at «han kan faktisk bli frontmannen» idet hun legger ned bildet hans.

One Direction er et britisk boyband som ble til under den britiske versjonen av «The X Factor» i 2010, bestående av Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne og Zayn Malik. I 2015 forlot sistnevnte gruppen for å prøve seg som soloartist. Ikke lenge etter satset også resten av medlemmene på en solokarriere.